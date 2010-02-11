|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:11
"Компания Tesla не может достать серебро. В этот понедельник цена на серебро резко вырастет с 91 доллара за унцию до 107 долларов за унцию" - прогноз от американских фанатов серебра на ближайшую неделю. Будем посмотреть.
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|148435
|
|
|1
|9473
|
|
|20
|17332
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg