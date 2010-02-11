RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
П'ят 16 січ, 2026 16:11

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

"Компания Tesla не может достать серебро. В этот понедельник цена на серебро резко вырастет с 91 доллара за унцию до 107 долларов за унцию" - прогноз от американских фанатов серебра на ближайшую неделю. Будем посмотреть.
П'ят 16 січ, 2026 17:57

У Самсунга тоже проблемка…
П'ят 16 січ, 2026 17:57

  1patron написав:Victor8 Выходить из серебра идея хорошая. Только особенно некуда. Кроме золота.
А тут очередные 40 млрд. в месяц от ФРС, и в след. месяце опять 40 млрд. Поэтому выйти можно, надеясь на коррекцию, но будет ли куда зайти. Дефицит серебра по прежнему на биржах. Серебряные орлы в США можно купить не дешевле 103 бакса за грамм.


я это уже слышал в 2011.
по факту нет никаких предпосылок роста серебра в 3-5 раз за последнее время.
все эти миллиарды были и раньше.
30-40 рабочий прайс в нынешних реалиях, но не 90.

но там посмотрим, куда залезем.
металл попутный, с ростом цен и производства той же меди растет и производство серебра. главное понять, где закончится хайп и мода
медь за последний год выросла на 30%. вот это и есть те лишние бабки без хайпа
1
Суб 17 січ, 2026 09:03

  1patron написав:Victor8 Выходить из серебра идея хорошая. Только особенно некуда. Кроме золота.
А тут очередные 40 млрд. в месяц от ФРС, и в след. месяце опять 40 млрд. Поэтому выйти можно, надеясь на коррекцию, но будет ли куда зайти. Дефицит серебра по прежнему на биржах. Серебряные орлы в США можно купить не дешевле 103 бакса за грамм.

Вы уверенны что за грамм? Серебро?
2
1
Суб 17 січ, 2026 15:35

То за унцию
В Европе 120 Евро унцовочки
