Шанс есть всегда)
Тем более у экзотики
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 21 січ, 2026 18:41
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Сер 21 січ, 2026 22:49
Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:43
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:49
Белые металлы используются в возобновляемых источниках энергии. Потребление растет. Добыча растет медленно. Плюс ажиотаж. Плюс Китай, который скупает все более менее ценное. Да и "золото для бедных" никто не отменял.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:58
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Учитывая рост золота-серебра и цен на медь и пр. цветные металлы, можно сделать вывод
о неких больших деньгах, которые бродят по рынку и ищут куда пристроится до поры.
Кто то с большими деньгами знает, что денег будет еще больше.
