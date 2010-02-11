RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:08

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Сейчас соберут небольшие депозиты игравших в бумажное золото/серебро с плечом простачков и поедем дальше вверх.
"Саечка за испуг".
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:11

1patron с большим плечом и без защитных стопов.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:23

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

А зачем простачкам стопы. Они же летят со своим депозитом в 10 000 у.е. в "коцмас"
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:27

Гарячі новини про дорогоцінні метали

"Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош —
И делай с ним, что хошь!

Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки".
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:57

  1patron написав:А зачем простачкам стопы. Они же летят со своим депозитом в 10 000 у.е. в "коцмас"

Боюсь что на настоящую биржу с депозитом 10К не пустят и на порог.
