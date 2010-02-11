Сейчас соберут небольшие депозиты игравших в бумажное золото/серебро с плечом простачков и поедем дальше вверх.
"Саечка за испуг".
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:08
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Сейчас соберут небольшие депозиты игравших в бумажное золото/серебро с плечом простачков и поедем дальше вверх.
"Саечка за испуг".
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:23
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
А зачем простачкам стопы. Они же летят со своим депозитом в 10 000 у.е. в "коцмас"
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:27
Гарячі новини про дорогоцінні метали
"Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош —
И делай с ним, что хошь!
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки".
Додано: Чет 29 січ, 2026 18:57
|