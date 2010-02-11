Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2338233923402341
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:08

  1patron написав:Так что- золото больше никому не нужно? А как же наши влажные мечты о космических золотых высотах? :(

Ну война в Иране когда-то закончится. И вверх, к новым высотам.
jabba
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:27

  jabba написав:
  1patron написав:Так что- золото больше никому не нужно? А как же наши влажные мечты о космических золотых высотах? :(

Ну война в Иране когда-то закончится. И вверх, к новым высотам.

Війни починаються - золото росте. Закінчуються - падає. Тому, коли війни закінчаться, золото падатиме.
Детальний розбір - на попередній сторінці:
  won написав:Висновок: золото і фонда зазвичай історично обернено скорельовані (негативно): коли одне росте, інше падає.
won
 
Повідомлень: 272
З нами з: 15.05.24
Подякував: 352 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:32

won направление тренда тут причем? Умных словей опять начитались в учебнике для начинающихтрейдунов? Так их и пишут чтоб трейдуны оставили свои бабосики рынку.
Ежу понятно что направление долгосрочного тренда всегда вверх в небеса. Что по фонде что по золоту. Что не отменяет коррекций.
Лично вы недоумевали как так - война а оно падает. Я вам пытаюсь с историческими примерами показать, что рисковый актив золото при возникновении траблов мирового уровня и должен сначала падать. И даже обьяснил механизм этого падения. А вы - нет, оно поломалось. И уже каким то боком тренд приплели. :mrgreen:
jabba
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:42

Альоу, ви ж самі почали травити байки, що свічний і лінійний графік відрізняються, і що через це начебто не можна порівнювати золото і фонду:
  jabba написав:EverLand Если бы вы знали о существовании графика в виде японских свечей а не смотрели бы неадекватные графики линией ( которые сглаживают пиковые значения) то вопросов почему одновременно падает фонда и золото во время катаклизмов типо войны, биржевого краха или пандемии - у вас не возникало бы.

🤦‍♂️

Вам надали докази, що графіки не відрізняються і не можуть відрізнятись:
  won написав:Свічний
Зображення

Лінійний
Зображення

Актив, історичний період, таймфрейм однакові.
  won написав:Ви ніколи не знайдете приклад, де свічний графік покаже ріст, а лінійний (на тому ж активі, історичному відрізку і таймфреймі) - падіння, бо це неможливо.

Що свічний, що лінійний графік виглядають однаково. На будь-яких таймфреймах. Якщо погано видно - відійдіть від монітору подалі.
Свічний лише додає інформацію про волатильність, яка є всередині обраного тф.

Визнати вам, що неправі - важко, це зрозуміло.


Далі, наступне:

  jabba написав:Я вам пытаюсь с историческими примерами показать, что рисковый актив золото при возникновении траблов мирового уровня и должен сначала падать.

Ну так ось реальний історичний приклад: золото на історії негативно корелює з фондою:
  EverLand написав:Два графика за 30 лет: Доу и Золото.

Зображення

https://www.longtermtrends.com/dow-gold-ratio/
Там, где у Доу подъем, у золота провисание.

Який ще історичний приклад потрібен? А ви доказуєте, що золото йде в одному напрямку разом з фондою.
🤦‍♂️

Ні, воно йде завжди в протилежну сторону від фонди, бо фонда - це ризикові активи, а золото - актив-убіжище.
won
 
