Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:08
1patron написав:
Так что- золото больше никому не нужно? А как же наши влажные мечты о космических золотых высотах?
Ну война в Иране когда-то закончится. И вверх, к новым высотам.
jabba
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:27
jabba написав:
Так что- золото больше никому не нужно? А как же наши влажные мечты о космических золотых высотах?
Ну война в Иране когда-то закончится. И вверх, к новым высотам.
Війни починаються - золото росте. Закінчуються - падає. Тому, коли війни закінчаться, золото падатиме.
Детальний розбір - на попередній сторінці:
won написав:
Висновок: золото і фонда зазвичай історично обернено скорельовані (негативно): коли одне росте, інше падає.
won
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:32
won
направление тренда тут причем? Умных словей опять начитались в учебнике для начинающихтрейдунов? Так их и пишут чтоб трейдуны оставили свои бабосики рынку.
Ежу понятно что направление долгосрочного тренда всегда вверх в небеса. Что по фонде что по золоту. Что не отменяет коррекций.
Лично вы недоумевали как так - война а оно падает. Я вам пытаюсь с историческими примерами показать, что рисковый актив золото при возникновении траблов мирового уровня и должен сначала падать. И даже обьяснил механизм этого падения. А вы - нет, оно поломалось. И уже каким то боком тренд приплели.
jabba
Додано: Вів 28 кві, 2026 14:42
Альоу, ви ж самі почали травити байки, що свічний і лінійний графік відрізняються, і що через це начебто не можна порівнювати золото і фонду:
jabba написав:EverLand
Если бы вы знали о существовании графика в виде японских свечей а не смотрели бы неадекватные графики линией ( которые сглаживают пиковые значения) то вопросов почему одновременно падает фонда и золото во время катаклизмов типо войны, биржевого краха или пандемии - у вас не возникало бы.
🤦♂️
Вам надали докази, що графіки не відрізняються і не можуть відрізнятись:
won написав:
Свічний
Лінійний
Актив, історичний період, таймфрейм однакові.
won написав:Ви ніколи не знайдете приклад, де свічний графік покаже ріст, а лінійний (на тому ж активі, історичному відрізку і таймфреймі) - падіння, бо це неможливо.
Що свічний, що лінійний графік виглядають однаково. На будь-яких таймфреймах. Якщо погано видно - відійдіть від монітору подалі.
Свічний лише додає інформацію про волатильність, яка є всередині обраного тф.
Визнати вам, що неправі - важко, це зрозуміло.
Далі, наступне:
jabba написав:
Я вам пытаюсь с историческими примерами показать, что рисковый актив золото при возникновении траблов мирового уровня и должен сначала падать.
Ну так ось реальний історичний приклад: золото на історії негативно корелює з фондою:
Який ще історичний приклад потрібен? А ви доказуєте, що золото йде в одному напрямку разом з фондою.
🤦♂️
Ні, воно йде завжди в протилежну сторону від фонди, бо фонда - це ризикові активи, а золото - актив-убіжище.
won
Схожі теми
|
|279
|165760
|
|
|1
|15096
|
|
|20
|27803
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg
|