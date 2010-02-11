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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:34

  won написав:
  1patron написав:won Когда ожидается цена 4580 для выхода?

Вийшло вже наступного ж дня після входу (29 травня), по тейк-профіту.

отакої, я навіть кєди не встиг взуть )
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 20:35

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Ну як тут наші голдмани зараз почуваються? Заспокоїлись? Таряться? Чи зливають?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:50

  1patron написав:won Если дойдем к 4580, то возможно пойдем и дальше. Зачем выходить?

На демо счете можно делать шо угодно. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:43

  ihorsic написав:Ну як тут наші голдмани зараз почуваються? Заспокоїлись? Таряться? Чи зливають?

Поки без поз, спостерігаєм за ринком.
won
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:50

Сьогодні можна лонг від 4320, в пн - від 4300, з цілями на 4370-4450.

Ну і крім того, пару мікролонгів вже здійснено зараз на падінні. Але це не рекомендується. Краще дочекатись вищенаведених цілей. Термін для спрацювання - п'ятниця-понеділок, далі зона входу стає недійсною, треба чекати далі.
won
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 07:41

  won написав:Сьогодні можна лонг від 4320, в пн - від 4300, з цілями на 4370-4450.

Ситуація непевна, тож поки без довгих лонгів. Коротка по тривалості, довга (лонг) по напряму поза: вихід по 4284, вхід по 4273.
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 15:29

Вот это да, кто бы мог предсказать...
Gold 4148,14 USD/t.oz
Victor8
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