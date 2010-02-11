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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:34
won написав: 1patron написав:won
Когда ожидается цена 4580 для выхода?
Вийшло вже наступного ж дня після входу (29 травня), по тейк-профіту.
отакої, я навіть кєди не встиг взуть )
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:35
Ну як тут наші голдмани зараз почуваються? Заспокоїлись? Таряться? Чи зливають?
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ihorsic
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:50
1patron написав:won
Если дойдем к 4580, то возможно пойдем и дальше. Зачем выходить?
На демо счете можно делать шо угодно.
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jabba
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:43
ihorsic написав:
Ну як тут наші голдмани зараз почуваються? Заспокоїлись? Таряться? Чи зливають?
Поки без поз, спостерігаєм за ринком.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:50
Сьогодні можна лонг від 4320, в пн - від 4300, з цілями на 4370-4450.
Ну і крім того, пару мікролонгів вже здійснено зараз на падінні. Але це не рекомендується. Краще дочекатись вищенаведених цілей. Термін для спрацювання - п'ятниця-понеділок, далі зона входу стає недійсною, треба чекати далі.
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won
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Додано: Пон 08 чер, 2026 07:41
won написав:
Сьогодні можна лонг від 4320, в пн - від 4300, з цілями на 4370-4450.
Ситуація непевна, тож поки без довгих лонгів. Коротка по тривалості, довга (лонг) по напряму поза: вихід по 4284, вхід по 4273.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:29
Вот это да, кто бы мог предсказать...
Gold 4148,14 USD/t.oz
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Victor8
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:45
Victor8
4000-4200 дно,потом 5600-5900 и потом поход на 7000,это уже скоро,очень скоро
биток 39-45
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vodsi339
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Додано: Чет 11 чер, 2026 07:36
vodsi339 написав:Victor8
4000-4200 дно,потом 5600-5900 и потом поход на 7000,это уже скоро,очень скоро
биток 39-45
Тобто Ви вважаєте 4000 залізобетонним дном від якого почнемо знову закуплятися. Чи в Жаби є альтернативна думка?
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ihorsic
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Додано: Чет 11 чер, 2026 07:47
ihorsic написав:
Тобто Ви вважаєте 4000 залізобетонним дном від якого почнемо знову закуплятися. Чи в Жаби є альтернативна думка?
Вы его не покупали по 2500 и уж тем более не продавали по 5+ поэтому термин "снова" как бы не уместен. Вы его "снова" разве что как обычно опять не купите. Так что вам все равно какая будет цена.
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jabba
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