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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:25

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

щоб отримати більш детальну відповідь спробуємо задати більш конкретне питання. а саме - оці відключення пошуку на час технічних робіт - має часові рамки?

чи коли немає пошуку, форум не падає, - й добре, й це тепер на постійній основі буде?не знаю, як іншим, а мені реально незручно

чи таки технічні роботи - щось робиться, але коли закінчиться ніхто не знає?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:03

Shaman

не знаю, як іншим, а мені реально незручно


Це як в тому анекдоті

Привів уперше син наречену додому.

Усі довго мовчали... Потім бабуся сказала:

– А це вам за те, що ви не молитеся!

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:36

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Щось перестала відображатися сторінка з останніми відповідями в темах. В тепер з телефону важко знайти відповідну тему. Пише "у вас немає доступу..."
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:37

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Можна користуватися тапком - там принаймні працюють і не прочитані і останні повідомлення
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:50

  Faceless написав:Можна користуватися тапком - там принаймні працюють і не прочитані і останні повідомлення

Можна і зайця навчити палити, але навіщо? :wink:
Дійсно з телефону тепер проблемно зайти на "Активні теми" і це дуже не зручно.
fler
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  #<1 ... 260261262263
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