Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Чет 21 лис, 2024 13:02
Сибарит написав:
Мобильная версия исчезла только у меня?
Грузится версия для ПК, независимо от выбора режима.
Вітаю, пане Сибарит
.
Щойно перевірила, мобільна версія працює.
Можливо варто очистити кеш.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Суб 23 лис, 2024 16:37
Ірина_ написав:
покращення назавжди?
Не можу відповісти. Слідкуйте за новинами в цій темі
.
З повагою,
скільки там перемикали рік на рейтингу? гадаю в рік маємо вкластися
незручно слідкувати без пошуку
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Shaman
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