Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Сер 04 гру, 2024 15:36
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Ірина_
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Додано: Сер 04 гру, 2024 15:50
swan forever написав:
Не подскажете, где ветка с обсуждением банковского обслуживания ФОПов ???
Перерыл темы и не нашёл.
Благодарю заранее.
емнип отдельного обсуждения по типу "банки для ФОПов" на форуме нет. В ветке интересующего вас банка можете поднять эту тему, если кому то она будет интересна.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 15 гру, 2024 15:08
Подскажите пжл,как увеличить шрифт на финансах?
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THB
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Додано: Нед 15 гру, 2024 15:56
THB написав:
Подскажите пжл,как увеличить шрифт на финансах?
в web версії - у рядку Меню, там де Головна, Учасники з правої сторони є декілька різних за розмірів букв А.
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Shaman
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:17
Shaman написав: THB написав:
Подскажите пжл,как увеличить шрифт на финансах?
в web версії - у рядку Меню, там де Головна, Учасники з правої сторони є декілька різних за розмірів букв А.
Спасибо,а для телефона как?
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THB
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Додано: Нед 15 гру, 2024 20:42
THB написав: Shaman написав: THB написав:
Подскажите пжл,как увеличить шрифт на финансах?
в web версії - у рядку Меню, там де Головна, Учасники з правої сторони є декілька різних за розмірів букв А.
Спасибо,а для телефона как?
можливо пальцями
мені особисто незручно в мобільному форматі...
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Shaman
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Додано: Сер 18 гру, 2024 07:53
Похоже, администрацию не сильно волнует падение посещаемости форума из-за известных событий. Лично я раньше по нескольку раз в день заходил на форум. Сейчас же - хорошо если раз в неделю. Отключение поиска и активных тем - это просто жуть.
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maniachello
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