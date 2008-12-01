Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:17
Shaman написав: THB написав:
Подскажите пжл,как увеличить шрифт на финансах?
в web версії - у рядку Меню, там де Головна, Учасники з правої сторони є декілька різних за розмірів букв А.
Спасибо,а для телефона как?
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THB
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Додано: Нед 15 гру, 2024 20:42
THB написав: Shaman написав: THB написав:
Подскажите пжл,как увеличить шрифт на финансах?
в web версії - у рядку Меню, там де Головна, Учасники з правої сторони є декілька різних за розмірів букв А.
Спасибо,а для телефона как?
можливо пальцями
мені особисто незручно в мобільному форматі...
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Shaman
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Додано: Сер 18 гру, 2024 07:53
Похоже, администрацию не сильно волнует падение посещаемости форума из-за известных событий. Лично я раньше по нескольку раз в день заходил на форум. Сейчас же - хорошо если раз в неделю. Отключение поиска и активных тем - это просто жуть.
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maniachello
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Ірина_
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:05
щось в мене при відкритті декількох сторінок форуму Chrome займає ресурси як не в себе. не знаю, чи лише в мене така проблема. чи реклами надто багато напхали?
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Shaman
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:11
политика владельцев сайта, а именно - отключение поиска, выглядит как выстрел себе в ногу. странные, мягко говоря. Ощущение, что цель - угробить сайт
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la9
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Додано: Нед 16 лют, 2025 20:22
la9 перенесли бы все темы в тг чаты и каналы, (каждая тема - канал, к каждому каналу свой чат). хоть аудиторию сохранили бы. Сейчас это важнее монетизации. ни за домен ни за хостинг платить не нужно.
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Wirująświatła
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Ірина_
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