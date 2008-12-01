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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:39

  Ірина_ написав:
  Wirująświatła написав:перенесли бы все темы в тг чаты и каналы

Шановний Wirująświatła, якщо Вам більше подобається телеграм - він ж у нас є.
Долучайтеся до каналу https://t.me/Finance_ukr.

З повагою,

честно не знал. будем и там что-то писать. в периоды когда форум вообще не работал вообще был страх потерять вас и других ценных форумчан.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 22:56

  Wirująświatła написав:был страх потерять вас и других ценных форумчан.

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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 23:17

Hotab https://www.youtube.com/shorts/JpIfwkim ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлень: 28167
З нами з: 06.04.16
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3
  #<1 ... 262263264265
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