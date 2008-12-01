Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Нед 16 лют, 2025 22:39
Ірина_ написав: Wirująświatła написав:
перенесли бы все темы в тг чаты и каналы
Шановний Wirująświatła
, якщо Вам більше подобається телеграм - він ж у нас є.
Долучайтеся до каналу https://t.me/Finance_ukr
.
З повагою,
честно не знал. будем и там что-то писать. в периоды когда форум вообще не работал был страх потерять вас и других ценных форумчан.
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Додано: Нед 02 бер, 2025 12:03
пошук не працює чи обмежений?
навіть свої повідомлення не шукає
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Diman
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Додано: Нед 02 бер, 2025 13:26
Diman написав:
пошук не працює чи обмежений?
навіть свої повідомлення не шукає
Колеги відключили пошук, в тому числі пошук своїх повідомлень.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Нед 02 бер, 2025 14:25
Ірина_ написав: Diman написав:
пошук не працює чи обмежений?
навіть свої повідомлення не шукає
Колеги відключили пошук, в тому числі пошук своїх повідомлень.
З повагою,
а колеги планують його включати - чи це все, тепер на постійний основі? бо щоб його включити, треба знайти по пофіксити баг. цим займаються? здається, риторичне питання...
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Shaman
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Додано: Пон 03 бер, 2025 14:12
Shaman написав:
планують його включати
Обіцяють принаймні.
бо щоб його включити, треба знайти по пофіксити баг. цим займаються?
Це не баг. Там все значно складніше.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 03 бер, 2025 14:20
Ірина_ написав: Shaman написав:
планують його включати
Обіцяють принаймні.
бо щоб його включити, треба знайти по пофіксити баг. цим займаються?
Це не баг. Там все значно складніше.
З повагою,
це не баг, там повний капець?
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Shaman
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Додано: Пон 03 бер, 2025 14:29
Shaman не приставай к модерации!
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Додано: Пон 03 бер, 2025 14:48
Shaman написав: Ірина_ написав: Shaman написав:
планують його включати
Обіцяють принаймні.
бо щоб його включити, треба знайти по пофіксити баг. цим займаються?
Це не баг. Там все значно складніше.
З повагою,
це не баг, там повний капець?
Поки ні.
Повний буде, коли не буде де писати(((
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Вів 06 тра, 2025 01:47
Джаст аут ов кьориосити…
За 24.03.2025 - 30.03.2025
Banderlog - найбільша кількість +1
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А де його медалі?))
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Hotab
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Додано: Вів 06 тра, 2025 15:38
Hotab
Дякую за фідбек🤝Користувача нагороджено.
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