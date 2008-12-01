|
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Вів 06 тра, 2025 15:52
Модератор написав:Hotab
Дякую за фідбек🤝Користувача нагороджено.
Взагалі то цікавив не стільки моральний аспект торжества справедливості, як технічний.
Думав «невже є кнопка «відмовитись від медалі» і він нею скористався?» Не знайшов таку.
Думав «невже воно не автоматично, і є варіант людського фактору (провтикали)?»
Ну тепер Бандерлог мені винен як мінімум щось смачне закарпатське.
Додано: Вів 06 тра, 2025 17:14
Тепер Ви знаєте, що ми не штучний інтелект
Таки провтикали
Дякуємо Вам за пильність! І перепрошуємо в номінантів
З повагою,
Додано: Нед 08 чер, 2025 00:18
Проблеми з куками форуму на мобілкі, постійно відвалюються (кожну годину). На інших сайтах проблема не відтворюється.
Додано: Пон 09 чер, 2025 10:43
won написав:
Проблеми з куками форуму на мобілкі, постійно відвалюються (кожну годину). На інших сайтах проблема не відтворюється.
Добрий день, шановний won.
Дякую, повідомила колегам. Перевіряють.
З повагою,
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:00
Как удалить свой аккаунт?
Додано: Сер 20 сер, 2025 15:01
Примат пишу Вам у приватні повідомлення.
З повагою,
Додано: Пон 25 сер, 2025 17:51
Неужели поиск заработал?
Я тут случайно ткнул в "мои сообщения"...
Додано: Пон 25 сер, 2025 17:54
Сибарит
поки т...сс
аби не наврочити.
Тестуємо, офіційно відпишуся
З повагою,
