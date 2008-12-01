RSS
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:20

  Luk_v написав:Щось заспамило повідомленнями про відновлення пошуку. Вже 5 листів отримав.

То лише тим, хто 5 разів висловлював невдоволення відсутністю пошуку 😅
Один лист у мене.
Я вже встиг і забути де кнопки з пошуком))
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 22:21

Luk_v дякую за фідбек.

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 10:54

Шановні форумчани!

У всіх, хто отримав забагато повідомлень про відновлення пошуку, щиро перепрошуємо і будемо вдячні за розуміння.

Цей досвід допоміг нам розібратись в причинах і хочемо поділитись з Вами, оскільки бачимо, що іноді хтось з Вас також зустрічає помилку "Тайм-аут шлюзу" (Код помилки 504).

Найчастіше така помилка виникає через надмірне навантаження на сервер: забагато відвідувачів одночасно намагаються зайти на сайт, і сервер не встигає обробляти всі запити.

Тож, якщо на форумі стикнетесь з помилкою 504 "Тайм-аут шлюзу", наприклад при розміщенні коментаря в якійсь з гілок, не поспішайте додавати свій коментар, зачекайте декілька хвилин та оновіть сторінку. Ваш запит має бути опрацьовано, просто не одразу, а через деякий час. Та якщо Ви повторите дію одразу після помилки, то отримаєте дубль.

Діліться з нами проблемами та порадами, досвідом та ідеями. І всім будемо вдячні за фідбеки та пропозиції!
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 14:55

  Luk_v написав:Щось заспамило повідомленнями про відновлення пошуку. Вже 5 листів отримав.

це в кого п'ять обліківок :lol:
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Топік «обвал нереальних цін на кржн « продовжує світитись непрочитаним після прочитання. Якщо , звичайно, вам потрібен фідбек і є кому займатись багами
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:44

  Hotab написав:Топік «обвал нереальних цін на кржн « продовжує світитись непрочитаним після прочитання. Якщо , звичайно, вам потрібен фідбек і є кому займатись багами

Последнее время так периодически случается с многими топиками. У меня последним был "Эмиграция и заробитчанство".
Куки чистил - не помогает. Помогает отметить все форумы как прочитанные. Также помогает что-то написать в "зависшем" топике.
Предположительно, ситуация возникает, когда автор редактирует последнее сообщение топика, но категорически это утверждать не возьмусь - наблюдений недостаточно.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:53

Сейчас подобная ситуация наблюдается с валютной веткой. Последнее сообщение редактировалось.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:10

  Сибарит написав:Сейчас подобная ситуация наблюдается с валютной веткой. Последнее сообщение редактировалось.

там чомусь, як й на кржн останнім світиться повідомлення, якого не існує... може тому його й не може прочитати :)
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:14

  Shaman написав:
  Сибарит написав:Сейчас подобная ситуация наблюдается с валютной веткой. Последнее сообщение редактировалось.

там чомусь, як й на кржн останнім світиться повідомлення, якого не існує... може тому його й не може прочитати :)

Это уже следующее проявление.
Ветка действительно переместилась вверх, когда там появилось невидимое сообщение. Но прочитанной она не хотела становиться и до этого.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:18

  Сибарит написав:
  Shaman написав:
  Сибарит написав:Сейчас подобная ситуация наблюдается с валютной веткой. Последнее сообщение редактировалось.

там чомусь, як й на кржн останнім світиться повідомлення, якого не існує... може тому його й не може прочитати :)

Это уже следующее проявление.
Ветка действительно переместилась вверх, когда там появилось невидимое сообщение. Но прочитанной она не хотела становиться и до этого.

а зараз?
