Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:20
Luk_v написав:
Щось заспамило повідомленнями про відновлення пошуку. Вже 5 листів отримав.
То лише тим, хто 5 разів висловлював невдоволення відсутністю пошуку 😅
Один лист у мене.
Я вже встиг і забути де кнопки з пошуком))
4
4
3
Додано: Вів 26 сер, 2025 22:21
Luk_v дякую за фідбек.
З повагою,
Додано: Сер 27 сер, 2025 10:54
Шановні форумчани!
У всіх, хто отримав забагато повідомлень про відновлення пошуку, щиро перепрошуємо і будемо вдячні за розуміння.
Цей досвід допоміг нам розібратись в причинах і хочемо поділитись з Вами, оскільки бачимо, що іноді хтось з Вас також зустрічає помилку "Тайм-аут шлюзу" (Код помилки 504).
Найчастіше така помилка виникає через надмірне навантаження на сервер: забагато відвідувачів одночасно намагаються зайти на сайт, і сервер не встигає обробляти всі запити.
Тож, якщо на форумі стикнетесь з помилкою 504 "Тайм-аут шлюзу", наприклад при розміщенні коментаря в якійсь з гілок, не поспішайте додавати свій коментар, зачекайте декілька хвилин та оновіть сторінку. Ваш запит має бути опрацьовано, просто не одразу, а через деякий час. Та якщо Ви повторите дію одразу після помилки, то отримаєте дубль.
Діліться з нами проблемами та порадами, досвідом та ідеями. І всім будемо вдячні за фідбеки та пропозиції!
Додано: Сер 27 сер, 2025 14:55
Luk_v написав:
Щось заспамило повідомленнями про відновлення пошуку. Вже 5 листів отримав.
це в кого п'ять обліківок
Додано: П'ят 29 сер, 2025 08:41
Топік «обвал нереальних цін на кржн « продовжує світитись непрочитаним після прочитання. Якщо , звичайно, вам потрібен фідбек і є кому займатись багами
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:44
Hotab написав:
Топік «обвал нереальних цін на кржн « продовжує світитись непрочитаним після прочитання. Якщо , звичайно, вам потрібен фідбек і є кому займатись багами
Последнее время так периодически случается с многими топиками. У меня последним был "Эмиграция и заробитчанство".
Куки чистил - не помогает. Помогает отметить все форумы как прочитанные. Также помогает что-то написать в "зависшем" топике.
Предположительно, ситуация возникает, когда автор редактирует последнее сообщение топика, но категорически это утверждать не возьмусь - наблюдений недостаточно.
Сейчас подобная ситуация наблюдается с валютной веткой. Последнее сообщение редактировалось.
Сибарит написав:
Сейчас подобная ситуация наблюдается с валютной веткой. Последнее сообщение редактировалось.
там чомусь, як й на кржн останнім світиться повідомлення, якого не існує... може тому його й не може прочитати
Shaman написав: Сибарит написав:
Сейчас подобная ситуация наблюдается с валютной веткой. Последнее сообщение редактировалось.
там чомусь, як й на кржн останнім світиться повідомлення, якого не існує... може тому його й не може прочитати
Это уже следующее проявление.
Ветка действительно переместилась вверх, когда там появилось невидимое сообщение. Но прочитанной она не хотела становиться и до этого.
Сибарит написав: Shaman написав: Сибарит написав:
Сейчас подобная ситуация наблюдается с валютной веткой. Последнее сообщение редактировалось.
там чомусь, як й на кржн останнім світиться повідомлення, якого не існує... може тому його й не може прочитати
Это уже следующее проявление.
Ветка действительно переместилась вверх, когда там появилось невидимое сообщение. Но прочитанной она не хотела становиться и до этого.
а зараз?
