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Фінансова ініціатива
(the Bank)

Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:21

Re: Фінансова ініціатива (the Bank)

А смысл?Ничего от банка в нашем городе не осталось,в бывшем отделении уже несколько лет работает ощад.Неужто есть что продать и выплатить 4-й очереди?
tatmech
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:32

  tatmech написав:А смысл?Ничего от банка в нашем городе не осталось,в бывшем отделении уже несколько лет работает ощад.Неужто есть что продать и выплатить 4-й очереди?


Мне самому это любопытно. А доки можно отправить почтой с уведомлением и описанием.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:33

  emeta написав:какие документы нужно подавать вкладчикам 200+ ?

- заявление о признании требований кредитора,
- копия паспорта,
- копия ИНН,
- копия договора банковского вклада?

я так понимаю, сюда?
03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.


Да, скорее всего . По телефону не звонили ? Когда у них приемное время ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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