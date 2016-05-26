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Фінансова ініціатива
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Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:21

Re: Фінансова ініціатива (the Bank)

А смысл?Ничего от банка в нашем городе не осталось,в бывшем отделении уже несколько лет работает ощад.Неужто есть что продать и выплатить 4-й очереди?
tatmech
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:32

  tatmech написав:А смысл?Ничего от банка в нашем городе не осталось,в бывшем отделении уже несколько лет работает ощад.Неужто есть что продать и выплатить 4-й очереди?


Мне самому это любопытно. А доки можно отправить почтой с уведомлением и описанием.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:33

  emeta написав:какие документы нужно подавать вкладчикам 200+ ?

- заявление о признании требований кредитора,
- копия паспорта,
- копия ИНН,
- копия договора банковского вклада?

я так понимаю, сюда?
03150, м. Київ, вул. Є.Коновальця (вул. Щорса), будинок 7/9.


Да, скорее всего . По телефону не звонили ? Когда у них приемное время ?
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:05

Наконец-то. ВА 4 года, теперь еще пару лет ликвидация. Пора переносить тему в "банкроты".
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:10

  Solar_simfi написав:Наконец-то. ВА 4 года, теперь еще пару лет ликвидация. Пора переносить тему в "банкроты".


Пока на сегодня срок ликвидации 2 года
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:17

23 травня у ЗМІ була поширена заява колишнього власника ПАТ КБ "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка, у якій він звинуватив Національний банк України у порушенні чинного законодавства при відкликанні банківської ліцензії у ПАТ КБ "Фінансова ініціатива".
У відповідь Національний банк повідомляє таке:
Відповідно до Законів "Про банки і банківську діяльність" (стаття 77) та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (стаття 44) Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 16 травня 2019 року Національний банк отримав відповідну пропозицію від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива".
У своєму зверненні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що 15 травня 2019 року Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення, згідно з яким задоволено апеляційну скаргу Фонду в повному обсязі та скасовано ухвалу Господарського суду м. Києва від 15 жовтня 2015 року в справі № 910/26664/15, якою було заборонено вносити пропозиції до Національного банку та приймати рішення щодо ліквідації ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива".

Відповідно Правління Національного банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, керуючись вимогами статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", прийняло рішення від 21 травня 2019 року № 352-рш ‘’Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива".
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 06:33

Просто шабаш какой то

Сегодня Национальный банк в очередной раз пошел на нарушение действующего законодательства, начав ликвидацию банка «Финансовая инициатива», несмотря на решение Окружного административного суда Киева по делу 826/11415/16, вступившее в законную силу после его пересмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019.

Таким образом, Национальный банк Украины в лице своего правления пошел на грубое нарушение действующего законодательства.
http://www.ulf.com.ua/ru/press-centre/p ... EDQBpQ_Dvk
moniks
 
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