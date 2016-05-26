Фінансова ініціатива (the Bank)

alexanderzel написав:zzzzzz читал это дело № 910/26664/15 в реестре судебных решений и от 15.05.19г и от 16.05.19 г.Нигде там не указано что фонду дали право подавать НБУ запрос на ликвидацию банка.Это отсебятина от НБУ.Фонд наоборот ссылается на НБУ что это была его инициатива.Кстати это дело не закрыто и суд идет.
НБУ може зразу банку ліквідовувати не вводячи ТА. В Суді законність введення ТА оскаржують мабуть.
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zzzzzz написав:Был сегодня в банке ( Щерса 7/9 ) Коновальця , дали стандартный бланк , от руки заполнил , зарегистрировал, взял копию.
Можно и по почте отправлять.
Если у кого вопросы ,тел банка - (044) 593- 60-73
Каким письмом ( с уведомлением,описью ) отправлять не знаю, звоните в банк уточняйте.
Судя по кол-ву охраны Бахматюк никуда не ушел, формально банк под Фондом, а вот не формально....
Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, яке затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711:
1. Кредиторські вимоги заявляються кредиторами банку, що ліквідується, виключно в письмовій формі шляхом: направлення письмової заяви до Фонду або через відділення поштового зв’язку за адресою, вказаною в оголошенні про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку. У разі призначення уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду; подання письмової заяви безпосередньо за місцезнаходженням банку/відокремленого підрозділу банку (відділення, філії, представництва). Примірна форма письмової заяви кредитора наведена в додатку 1 до цього Положення. 2. Вимоги вкладників банку у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються. 3. У разі якщо вимоги кредитора в загальному обсязі складаються з кредиторських вимог, що згідно з вимогами статті 52 Закону відносяться до різних черг, таке віднесення здійснюється відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на підставі однієї заяви кредитора (оформлення кредитором різних заяв окремо для кожної з черг не вимагається). 4. Кредиторські вимоги можуть заявлятись кредиторами банку як з визначенням обсягу (суми) кредиторських вимог, так і без визначення такого обсягу (суми). ... 6. Заявлення кредиторами своїх вимог здійснюється протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку. У разі якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, днем закінчення строку для заявлення кредиторами своїх вимог є перший за ним робочий день. 7. Вимоги, що надійшли після закінчення визначеного Законом строку для пред’явлення кредиторських вимог, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладами. 8. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів, що надійшли після визначеного Законом строку, підлягають вирішенню у судовому порядку. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації. 9. У разі заявлення кредитором вимоги до банку шляхом направлення письмової заяви через відділення поштового зв’язку така вимога вважається заявленою в межах встановленого законодавством строку за наявності відмітки (штампа) відділення поштового зв’язку про дату відправлення кредитором такої вимоги в межах встановленого законодавством тридцятиденного строку. Копії документів (заяви та конвертів), що підтверджують прийняття документів відділенням поштового зв’язку у встановлений Законом строк заявлення кредитором вимог, зберігаються протягом строк, визначеного для зберігання первинних документів банку. 10. У разі заявлення кредитором вимоги до банку шляхом подання письмової заяви безпосередньо за місцезнаходженням банку/відокремленого підрозділу банку така вимога вважається заявленою в межах встановленого законодавством строку за наявності відмітки (штампа) банку/відокремленого підрозділу банку про дату реєстрації вхідної кореспонденції банку на письмовій заяві кредитора. 11. Не вважаються заявленими вимоги кредиторів, надані кредиторами шляхом направлення електронного повідомлення засобами електронної пошти, засобами телефонного зв’язку або в усній формі.
Таким образом, в законодательстве не установлено, как именно должно быть отправлено письменное заявление по почте: с уведомлением, описью. Получается, что можно и простым письмом, если на нем актуальный штемпель поставят. Если отправлять заказным, то можно и без уведомления, так как факт отправки подтверждается квитанцией, по номеру которой можно проследить процесс пересылки и получения адресатом на сайте "Укрпочты". Но я бы не рискнул все же посылать его без описи, в которой четко указано, что это заява про визнання вимог кредитора, экземпляр которой остается у кредитора. При этом нужно проследить, чтобы сотрудник почты поставил актуальный штемпель, так как были случаи, когда они не переводили даты на своем устройстве для их проставления. Хорошо, что это выяснялось сразу на месте, так как действует принцип "доверяй, но проверяй" А надежнее, конечно, подать письменное заявление в банке.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 27 тра, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.