Фінансова ініціатива (the Bank)

Додано: Пон 27 тра, 2019 20:56

zzzzzz написав: Был сегодня в банке ( Щерса 7/9 ) Коновальця , дали стандартный бланк , от руки заполнил , зарегистрировал, взял копию.



Можно и по почте отправлять.



Если у кого вопросы ,тел банка - (044) 593- 60-73



Каким письмом ( с уведомлением,описью ) отправлять не знаю, звоните в банк уточняйте.



Судя по кол-ву охраны Бахматюк никуда не ушел, формально банк под Фондом, а вот не формально.... Был сегодня в банке ( Щерса 7/9 ) Коновальця , дали стандартный бланк , от руки заполнил , зарегистрировал, взял копию.Можно и по почте отправлять.Если у кого вопросы ,тел банка - (044) 593- 60-73Каким письмом ( с уведомлением,описью ) отправлять не знаю, звоните в банк уточняйте.Судя по кол-ву охраны Бахматюк никуда не ушел, формально банк под Фондом, а вот не формально....

заява про визнання вимог кредитора

яке затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладівфізичних осіб від 21 серпня 2017 року № 3711:1. Кредиторські вимоги заявляються кредиторами банку, що ліквідується,шляхом:направленнядоабо. У разі призначення уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банкуподаннябезпосередньо за місцезнаходженнямПримірна форма письмової заяви кредитора наведенадо цього Положення.2. Вимоги вкладників банку у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються.3. У разі якщо вимоги кредитора в загальному обсязі складаються з кредиторських вимог, що згідно з вимогами статті 52 Закону відносяться до різних черг, таке віднесення здійснюється відповідальним структурним підрозділом Фонду або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) на підставі однієї заяви кредитора (оформлення кредитором різних заяв окремо для кожної з черг не вимагається).4. Кредиторські вимоги можуть заявлятись кредиторами банку як, так і...6. Заявлення кредиторами своїх вимог здійснюєтьсяУ разі якщо останній день строку припадає на, що визначений відповідно до закону, днем закінчення строку для заявлення кредиторами своїх вимог є7. Вимоги, що надійшли після закінчення визначеного Законом строку для пред’явлення кредиторських вимог,, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування коштів за вкладами.8. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів, що надійшли після визначеного Законом строку, підлягають вирішенню. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації.9. У разі заявлення кредитором вимоги до банкутака вимога вважається заявленою в межах встановленого законодавством строку. Копії документів (заяви та конвертів), що підтверджують прийняття документів відділенням поштового зв’язку у встановлений Законом строк заявлення кредитором вимог, зберігаються протягом строк, визначеного для зберігання первинних документів банку.10. У разі заявлення кредитором вимоги до банкутака вимога вважається заявленою в межах встановленого законодавством строку11. Не вважаються заявленими вимоги кредиторів, надані кредиторами шляхом направленняТаким образом, в законодательстве не установлено, как именно должно быть отправлено письменное заявление по почте: с уведомлением, описью. Получается, что можно и простым письмом, если на нем актуальный штемпель поставят. Если отправлять заказным, то можно и без уведомления, так как факт отправки подтверждается квитанцией, по номеру которой можно проследить процесс пересылки и получения адресатом на сайте "Укрпочты".Но я бы не рискнул все же посылать его, в которой четко указано, что это, экземпляр которой остается у кредитора. При этом нужно проследить, чтобы сотрудник почты поставил, так как были случаи, когда они не переводили даты на своем устройстве для их проставления. Хорошо, что это выяснялось сразу на месте, так как действует принцип "доверяй, но проверяй"А надежнее, конечно, подать письменное заявление в банке.