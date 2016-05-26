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Фінансова ініціатива
(the Bank)

Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1763176417651766
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:07

почему банк не в разделе "Банки Банкроты"?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10

  emeta написав:почему банк не в разделе "Банки Банкроты"?

Бахматюк попросив тут лишити. :)
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