RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Фінансова ініціатива
(the Bank)

Фінансова ініціатива (the Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1763176417651766
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:07

почему банк не в разделе "Банки Банкроты"?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 19.03.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:10

  emeta написав:почему банк не в разделе "Банки Банкроты"?

Бахматюк попросив тут лишити. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35801
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 15:49

Квесторе_поверніться, зато Місто на второй день туда забросили
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 30.03.15
Подякував: 184 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:51

  Ромасик написав:Квесторе_поверніться, зато Місто на второй день туда забросили


Да то разве банк? :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7477
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1763176417651766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Унікредит (UniCredit Bank) Юникредит БАНКРОТ 1 ... 48, 49, 50
Anonymous » Сер 07 лют, 2007 17:36
496 210586
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2015 09:18
Юрик
Українська Фінансова Група БАНКРОТ 1, 2, 3
Anonymous » Вів 10 січ, 2006 20:59
25 29469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2013 22:05
deneg net

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28239)
05.01.2021 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.