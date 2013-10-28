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Фінансова ініціатива (the Bank)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 26 кві, 2021 17:56
ФГВФО ГОТОВИЙ ПРОДАТИ ПУЛ АКТИВІВ БАНКУ БАХМАТЮКА НА 21 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 99%
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні пул активів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі - Банк). Торги пройдуть 21 травня 2021 року на майданчику EP Liquid. Організатор торгів – ТОВ «ЕКСІТО ПАРТНЕРС І КОЕН УКРАЇНА», що є дочірньою компанією одного зі світових лідерів з продажу активів і залучене Фондом в якості міжнародного консультанта.
Пул активів складається з 42 прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами. Частина кредитів знаходиться у заставі Національного банку України. Активи у складі пулу пов’язані з одним власником – акціонером Банку. Зокрема, п’ять найбільших позичальників, чия частка становить 23% номінальної вартості кредитного портфелю, є пов’язаними особами.
Станом на 1 квітня 2021 року всі позичальники – діючі підприємства, окрім одного – банкрута. Загальна сума заборгованості за кредитами у складі пулу – 20,7 млрд грн. Із них 62% становить тіло кредиту, а 38% нараховані, але не отримані відсотки. За усіма кредитами вилучені документи в ході кримінального провадження.
У забезпеченні за кредитами – нежитлова та комерційна нерухомість загальною площею близько 77 тис кв м, сільськогосподарські товари та обладнання. Об’єкти нерухомості розташовані переважно в Івано-Франківську, Львівській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях. Балансова вартість усього забезпечення – 91,3 млн грн.
Раніше всі ці активи уже виставлялися на продаж – індивідуально та двічі у складі пулу, з поступовим зниженням ціни на 80%, однак поки не були придбані.
Початкова ціна лоту – 740 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 07:51
emeta написав:
ФГВФО ГОТОВИЙ ПРОДАТИ ПУЛ АКТИВІВ БАНКУ БАХМАТЮКА НА 21 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 99%
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні пул активів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі - Банк). Торги пройдуть 21 травня 2021 року на майданчику EP Liquid. Організатор торгів – ТОВ «ЕКСІТО ПАРТНЕРС І КОЕН УКРАЇНА», що є дочірньою компанією одного зі світових лідерів з продажу активів і залучене Фондом в якості міжнародного консультанта.
Пул активів складається з 42 прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами. Частина кредитів знаходиться у заставі Національного банку України. Активи у складі пулу пов’язані з одним власником – акціонером Банку. Зокрема, п’ять найбільших позичальників, чия частка становить 23% номінальної вартості кредитного портфелю, є пов’язаними особами.
Станом на 1 квітня 2021 року всі позичальники – діючі підприємства, окрім одного – банкрута. Загальна сума заборгованості за кредитами у складі пулу – 20,7 млрд грн. Із них 62% становить тіло кредиту, а 38% нараховані, але не отримані відсотки. За усіма кредитами вилучені документи в ході кримінального провадження.
У забезпеченні за кредитами – нежитлова та комерційна нерухомість загальною площею близько 77 тис кв м, сільськогосподарські товари та обладнання. Об’єкти нерухомості розташовані переважно в Івано-Франківську, Львівській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях. Балансова вартість усього забезпечення – 91,3 млн грн.
Раніше всі ці активи уже виставлялися на продаж – індивідуально та двічі у складі пулу, з поступовим зниженням ціни на 80%, однак поки не були придбані.
Початкова ціна лоту – 740 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.
Вот бахматый и откупит назад.
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Ratatui
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Додано: Чет 29 кві, 2021 16:26
emeta написав:
ФГВФО ГОТОВИЙ ПРОДАТИ ПУЛ АКТИВІВ БАНКУ БАХМАТЮКА НА 21 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 99%
він уже активи Михайлівського продав. ДУмає і зараз лох знайдеться
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Додано: Пон 03 тра, 2021 20:16
Ratatui написав: emeta написав:
ФГВФО ГОТОВИЙ ПРОДАТИ ПУЛ АКТИВІВ БАНКУ БАХМАТЮКА НА 21 МЛРД ГРН З ДИСКОНТОМ 99%
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні пул активів ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі - Банк). Торги пройдуть 21 травня 2021 року на майданчику EP Liquid. Організатор торгів – ТОВ «ЕКСІТО ПАРТНЕРС І КОЕН УКРАЇНА», що є дочірньою компанією одного зі світових лідерів з продажу активів і залучене Фондом в якості міжнародного консультанта.
Пул активів складається з 42 прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичними особами. Частина кредитів знаходиться у заставі Національного банку України. Активи у складі пулу пов’язані з одним власником – акціонером Банку. Зокрема, п’ять найбільших позичальників, чия частка становить 23% номінальної вартості кредитного портфелю, є пов’язаними особами.
Станом на 1 квітня 2021 року всі позичальники – діючі підприємства, окрім одного – банкрута. Загальна сума заборгованості за кредитами у складі пулу – 20,7 млрд грн. Із них 62% становить тіло кредиту, а 38% нараховані, але не отримані відсотки. За усіма кредитами вилучені документи в ході кримінального провадження.
У забезпеченні за кредитами – нежитлова та комерційна нерухомість загальною площею близько 77 тис кв м, сільськогосподарські товари та обладнання. Об’єкти нерухомості розташовані переважно в Івано-Франківську, Львівській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях. Балансова вартість усього забезпечення – 91,3 млн грн.
Раніше всі ці активи уже виставлялися на продаж – індивідуально та двічі у складі пулу, з поступовим зниженням ціни на 80%, однак поки не були придбані.
Початкова ціна лоту – 740 млн грн. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.
Вот бахматый и откупит назад.
Да там нічого купувати, хіба що комусь треба врожай майбутнього періоду 2015 року. Або товари в обігу - с/г продукція, якої звісно ніде нема
Хіба що з дисконтом 99,99% те г... продасться, бо воно нікому як кредити не потрібно.
Якось я читав, що в війебі бахматюк видав своїм фірмам 64% від всіх кредитів юр осіб, а в фінансовій ініціативі 96%.
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