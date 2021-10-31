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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:50
Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
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greenozon
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:43
greenozon
Премія чи вихідна допомога?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:31
V2 написав:greenozon
Премія чи вихідна допомога?
удачно выданный кредит...
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omb
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:12
Родина мера Харкова Терехова і його партнери вивели з Укрексімбанку майже 1 млрд грн: правоохоронці взялися за розслідуванняhttps://www.unn.com.ua/uk/exclusive/195 ... liduvannya
Цікаво, топлять Терехова під вибори чи є перспективи?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:19
greenozon написав:
Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
И что здесь удивительного?
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Investor_K
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:50
Investor_K написав: greenozon написав:
Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
И что здесь удивительного?
а ваша дружина таке може?
тото же і воно
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greenozon
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Додано: Суб 30 жов, 2021 12:55
greenozon написав: Investor_K написав: greenozon написав:
Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
И что здесь удивительного?
а ваша дружина таке може?
тото же і воно
с ОВГЗ в Укрэксиме есть затык вывода со счета, кажется 1,2% у них это стоит, что конечно хороший подвох для затеи
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:45
шото один негатив останні тижні за банком тянеться,
додам меду в бочку самі знаєте чого
в Додатку Еnter EXIM із 1 листопада
можна оформити цифрову миттєву картку MC World Debit
Банк рекомендує її для онлайн обміну
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greenozon
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:12
вот бы депозитами там разродились
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:32
greenozon написав:
шото один негатив останні тижні за банком тянеться,
додам меду в бочку самі знаєте чого
в Додатку Еnter EXIM із 1 листопада
можна оформити цифрову миттєву картку MC World Debit
Банк рекомендує її для онлайн обміну
там мутные тарифы, 10 грн в мес как минимум и "нельзя снять нал".. ерунда какая-то
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cohan
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