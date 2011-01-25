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Кошторис приватного
будинку на хлопський розум

Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2012 20:25

  itan написав:Опалення__________ - індивідуальне газове;
каналізація_______ - автономна система
Два санвузла, на 1-му поверсі тепла підлога
дах_______________ - металочерепиця , утепленна мінватою
вода______________ - скважина
Якщо є можливість прорахувати буду дуже вдячний!!!


Электричества, вентиляции, лестниц, кондиционирования, гаража и прочего, нужного в XXI веке, в доме, очевидно, не будет.
Также, как не будет полива и водоотведения на участке, забора, ворот, систем контроля доступа с видеонаблюдением и прочая и прочая.

Сарайчик собираются строить, что ли?
С уважением к мнениям всех посетителей форума, но не всегда к ним самим :)
Сашун
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 20:38

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

Ремонт невозможно закончить - его можно только остановить!
centerpol
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 20:39

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

- Ты сильный, ты справишься.
- Я умный, я даже не возьмусь!
centerpol
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:18

  budivelnik написав:Для будівництва будинку з заданими параметрами нам потрібно підготувати 88 м п траншеї під фундамент .
Варіантів технічного вирішення море , я особисто пропоную , під підошву фундаменту гравійно пісчану суміш шаром в 0,15-0,2 м + монолітний пояс шаром в 0,15 м , армований трьома стержнями арматури д10-12 - тут не принципово .
Отже
88 м п х 1 м х 0,15 м = 13 м3 щебню + 3 м3 піску ( супераналітикам студентам відразу пропоную засунути язик в одне місце з оповіданнями що в 13 м3 обєму не можна всунути 16 м3 матеріалу ) . для щебеню з піском - це дуже навіть можливо .
Монолітний пояс + 200 м п дошки для опалубки + колишки + самонарези ( опалубку ми будемо переставляти ще не раз , тому використання цвяхів - не доцільно ) + 13 м3 бетону + 300 м п арматури ( 180 кг )
Щебінь - 13 м3 х 160 грн = 2080
Пісок - 3 м3 х 80 грн = 240
Бетон - 13 м3 х 600 грн = 7800
Арматура 0,18 х 8000 грн = 1440
Розхідні - 300 грн
Дошка 200 м п х 0,15 х 0,04 = 1,2 м3 = 1500 грн + 150 грн доставка
Робота 2500 грн

Затрати ростуть
158 830 + 2080+240+7800+300+1650+2500+1440=174 840

Купила земельну ділянку, на весні хочу будуватися і хотіла би знати скільки би мене коштовала ця будівля загальна площа будинку 133м2 площа будинку 97,7м2 будуватися хотіла би з газоблоків
Буба
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:24

  Буба написав:
  budivelnik написав:***

Купила земельну ділянку, на весні хочу будуватися і хотіла би знати скільки би мене коштовала ця будівля загальна площа будинку 133м2 площа будинку 97,7м2 будуватися хотіла би з газоблоків


Орієнтуйтесь на від 40 000 вічнозелених. 8)
Це ціна щоб по мінімуму вселитись а не просто коробка. Найбільше грошей йде на "декорування" простору (стіни, стелі, підлога, дах, фасад і т.д.)
Хоч можна і 40К злити лише в коробку. Важко здогадатись про всі Ваші "хочу".

Ціна кожного етапу залежать від Ваших вподобань в оздоблені будинку та від якості матеріалів й майстрів (бригад).

Успіхів у цьому довготривалому й "грошіпоглинаючому" ділі :wink:
ST_11
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:30

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

...мабуть будівельник в калькуляторі батарейки міняє, щоб дати відповідь.... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:38

  Долярчик написав:...мабуть будівельник в калькуляторі батарейки міняє, щоб дати відповідь.... :mrgreen:

Всі ціни множити доведеться на2-3:/
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 05:52

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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