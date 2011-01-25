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Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 жов, 2018 11:03
.... може б то будівельник організував платні тренінги по будівництву?! ))))
.... людина ж тебе нормально попросила, а ти(чуть вилізшизгіменьця) вже дивлячись "з гори" починаєш понтувати...
- ти ж ціни теперішні знаєш, то поклацай метраж блоків+розчину+фундаменту роботу майстрів і т. п. і те, що вийде + 10% на різні "нюанси" і вийде +/- реальна ціна коробки....
- дах, якщо з металопрофілю, то разом з балками/кроквами і роботою майстрів, можна влізти в 3тис.дол.(хоч можна і НЕ влізти))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 03 жов, 2018 11:34
Долярчик
1 Я не долярчик , а тому клацати безвідповідально не навчений
2 Кошторис - штука складна і залежить від сотень параметрів , частина з яких це бачення замовника3
3 Немає в тому світі нічого більш непотрібного ніж безкоштовні поради...
Тому ще раз
а - будівництво - затія на мільйон і більше гривень
б - приймати рішення про початок такої операції на підставі якихось форумних записів - справа дурна і невдячна
в - яку б цифру я не написав ( а сума може коливатись від 200 доларів за м2 і до 5000 доларів/м2 в залежності від прийнятих рішень) без привязки до конкретики ні про що не говорить
Це те саме що ви прийдете на базар і попросите продати велосипед - вам назвуть суму в 10000 грн , але відмовляться уточняти це дитячий малиш чи професійний маунтбайк....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:35
ST_11 написав: Буба написав: budivelnik написав:
***
Купила земельну ділянку, на весні хочу будуватися і хотіла би знати скільки би мене коштовала ця будівля загальна площа будинку 133м2 площа будинку 97,7м2 будуватися хотіла би з газоблоків
Орієнтуйтесь на від 40 000 вічнозелених.
Це ціна щоб по мінімуму вселитись а не просто коробка. Найбільше грошей йде на "декорування" простору (стіни, стелі, підлога, дах, фасад і т.д.)
Хоч можна і 40К злити лише в коробку. Важко здогадатись про всі Ваші "хочу".
Ціна кожного етапу залежать від Ваших вподобань в оздоблені будинку та від якості матеріалів й майстрів (бригад).
Успіхів у цьому довготривалому й "грошіпоглинаючому" ділі
Не проще ли за такую цену купить готовый дом рядом - их сейчас много продается. А в стройку встревать сейчас когда стремительно дорожают материалы, их перевозка и стоимость рабочей силы,причем она становится дефицитной как в 2008г - тот еще гемор.
И никакие проекты со сметами в АВК-5 и даже подписанный с подрядчиком договор не даст окончательную цену.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:07
shapo
... а Ви діло говорите!
- будуватись - ще той гемор, а якщо ще й грошей обмаль - то гемор в квадраті, а то і в кубі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 11 тра, 2020 21:31
На скільки приблизно потягне будівництво будинку на 70 кв.м (внітрішня площа). Фундамент - збірні блоки, стіни - півтори цегли, утеплення мінвата, дах - металочерепиця?
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wenice
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Додано: Вів 12 тра, 2020 11:19
wenice написав:
На скільки приблизно потягне будівництво будинку на 70 кв.м (внітрішня площа). Фундамент - збірні блоки, стіни - півтори цегли, утеплення мінвата, дах - металочерепиця?
Доставайте сразу 20т и 20т что бы лежало на коротком депозите.(в ощадбанке конечно)
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