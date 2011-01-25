Кошторис приватного будинку на хлопський розум

Додано: Сер 03 жов, 2018 11:03

.... може б то будівельник організував платні тренінги по будівництву?! ))))



.... людина ж тебе нормально попросила, а ти(чуть вилізшизгіменьця) вже дивлячись "з гори" починаєш понтувати...



- ти ж ціни теперішні знаєш, то поклацай метраж блоків+розчину+фундаменту роботу майстрів і т. п. і те, що вийде + 10% на різні "нюанси" і вийде +/- реальна ціна коробки....



- дах, якщо з металопрофілю, то разом з балками/кроквами і роботою майстрів, можна влізти в 3тис.дол.(хоч можна і НЕ влізти))))