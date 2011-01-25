Кошторис приватного будинку на хлопський розум

Додано: Суб 28 лис, 2020 17:36

Kudrjavuy

Давайте по порядку

1 Вода/каналізація

Ввід води в приміщення йде з труб,які знаходяться на глибині від 0,8 м , точно так само як і вихід каналізації з будинку йде на цій же глибині( як правило нижче) - це глибина промерзання. на якій завжди плюсова температура

Таким чином каналізаційні(ненапірні )труби замерзнути і потріскати не можуть бо в них завжди є прошарок повітря

2 Якщо ви будуєте не будинок, а дачу . в якій в приміщенні на моменти вашої відсутності(наприклад в зимовий період будуть мінусові температури) - то для цього облаштовують зливні крани ( перекриваєте ввід в будинок , відкриваєте кран в найнижчій і найвищій точках і спускаєте воду з водопровідної системи ) , правда вода може залишитись у сифонах і трапах - тому просто продуваєте або розкручуєте і їх.

При цьому забравши воду з сифонів - подбайте про їх закоркування. бо в приміщення піде запах з каналізації

2 Стіни/екологічність...

Всі ці оповідання про вплив матеріалу стін на легені...це не більше ніж самонавіювання...

Ви все одно що ракушняк, що цеглу що піноблок з гіпсокартоном - покриваєте шаром шпаклівки і фарби... з під якого нічого не виходить..

http://forum.finance.ua/topic93912.html

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