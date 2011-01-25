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Кошторис приватного
будинку на хлопський розум

Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:38

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:41

  Мизантрóп написав:Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом

Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:08

  Bolt написав:
  Мизантрóп написав:Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом

Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.

Я для семеныча отлупа по ветке)) Вам тоже дяк! Уберегли земляков от его законоф
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:44

  Мизантрóп написав:
  Bolt написав:
  Мизантрóп написав:Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом

Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.

Я для семеныча отлупа по ветке)) Вам тоже дяк! Уберегли земляков от его законоф

У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:57

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

  Bolt написав:У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .

Ну, це якщо "для себе" і збираєтесь жити там на пенсії.
В іншому випадку - ви там ніколи за нормальні кошти його(новозбудований будинок) не продасте, а в оренду - тим більше не здасте!

То що - таки будете вити гніздечко для проведення пенсії на природі? :)
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  #<1 ... 20212223
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