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Кошторис приватного
будинку на хлопський розум

Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:38

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 13:41

  Мизантрóп написав:Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом

Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:44

  Мизантрóп написав:
  Bolt написав:
  Мизантрóп написав:Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом

Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.

Я для семеныча отлупа по ветке)) Вам тоже дяк! Уберегли земляков от его законоф

У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 14:57

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

  Bolt написав:У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .

Ну, це якщо "для себе" і збираєтесь жити там на пенсії.
В іншому випадку - ви там ніколи за нормальні кошти його(новозбудований будинок) не продасте, а в оренду - тим більше не здасте!

То що - таки будете вити гніздечко для проведення пенсії на природі? :)
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 15:44

  Успіх написав:
  Bolt написав:У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .

Ну, це якщо "для себе" і збираєтесь жити там на пенсії.
В іншому випадку - ви там ніколи за нормальні кошти його(новозбудований будинок) не продасте, а в оренду - тим більше не здасте!

То що - таки будете вити гніздечко для проведення пенсії на природі? :)

Я вже раніше тут писав, в мене будинок 170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.
Просто думаю, що поки знаходжусь в більш-менш спортивній формі ще один завалити, щоб дітям не треба було той один ділити згодом, а кожному по будинку і двушці , ттрьошці у Львові(може навіть і не по одній)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:15

ДумайТЕ!©

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .

Ну, це якщо "для себе" і збираєтесь жити там на пенсії.
В іншому випадку - ви там ніколи за нормальні кошти його(новозбудований будинок) не продасте, а в оренду - тим більше не здасте!

То що - таки будете вити гніздечко для проведення пенсії на природі? :)

Я вже раніше тут писав, в мене будинок 170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.
Просто думаю, що поки знаходжусь в більш-менш спортивній формі ще один завалити, щоб дітям не треба було той один ділити згодом, а кожному по будинку і двушці , ттрьошці у Львові(може навіть і не по одній)

От для чого дітям "будинок в селі"? - вони ж там жити не захочуть, а продати по нормальній ціні - не продадуть!
Краще вже дітям у Львові дати по зайвій квартирі більше, ніж будинок (хоч і добротний) в селі!
Діти, як захочуть з міста в село перебратись - то легко продадуть квартири в місті і куплять собі до вподоби будинок у селі. А от провернути таке "навпаки" - це вже завдання не з легких, або, навіть, нездійснених!

Тож, не створюйте зайвих/непотрібних квестів для своїх дітей! :D
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:23

Може вони не то , що у Львові, а в Україні не захочуть жити?Тож відповідно з тим другим будинком не поспішаю.До речі , думав теж , що нездала локація, але вчора їхав і прсто на Городоцькій трасі за КПП відкрили митний склад, і там крутиться досить багато народу.Може дійсно для подобової оренди, щось збудувати?!Там до мене пішки хвилин 20.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:41

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

  Bolt написав:відкрили митний склад, і там крутиться досить багато народу.Може дійсно для подобової оренди, щось збудувати
они в машинах живут, а душ + кафе пиццерию будет кстати.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:46

  vitaliian написав:
  Bolt написав:відкрили митний склад, і там крутиться досить багато народу.Може дійсно для подобової оренди, щось збудувати
они в машинах живут, а душ + кафе пиццерию будет кстати.

Так , для примера написал, там если, что до Щегиней 60км по трассе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:47

Re: Кошторис приватного будинку на хлопський розум

  Bolt написав:Так , для примера написал, там если, что до Щегиней 60км по трассе.
заехал дальнобой в Украину, постоял 6 часов в очереди на границе, чему ему больше всего хочется? душ, пожрать и женщину (для интеллектуального общения). Я работал в логистической компании, у каждого второго дальнобоя есть такие курортные места.
vitaliian
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  #<1 ... 20212223
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