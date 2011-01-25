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Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:21
Bolt написав:
170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.
Глинна Наварія (у народі - озеро в селі Наварія) - це штучна технічна водойма, утворена в радянський час на річці Щирка, за 10 км від Львова. Ще у 1960 - 1980 роках це було популярне місцем відпочинку львів’ян, а зараз - небезпечна для купання територія. Зараз у озері можуть плавати хіба відчайдухи, особливою увагою воно користується в місцевих рибалок. Але справа у тому, що з 1987 року у водоймі заборонено купатися, бо туди потрапляють неочищені стічні води, від чого гинуть навіть мешканці самого озера
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 23 чер, 2021 20:46
Квесторе_поверніться написав: Bolt написав:
170 квадратів, метрів двісті п'ятдесят до оз.Наврії.
Глинна Наварія (у народі - озеро в селі Наварія) - це штучна технічна водойма, утворена в радянський час на річці Щирка, за 10 км від Львова. Ще у 1960 - 1980 роках це було популярне місцем відпочинку львів’ян, а зараз - небезпечна для купання територія. Зараз у озері можуть плавати хіба відчайдухи, особливою увагою воно користується в місцевих рибалок. Але справа у тому, що з 1987 року у водоймі заборонено купатися, бо туди потрапляють неочищені стічні води, від чого гинуть навіть мешканці самого озера
Поруч побудували десь вісім спарованих котеджів, пізніше ще сім, зара біля них ще с десяток тулять і то все підключено до тіпа автономної коналізаціі, яка, звісно с тим напливом не справляється і все в результаті стікає рівчаком до озера., Памятаю, як ще малим купався в озері, десь в середині 80-х.
Якраз недавно виліз з бассейну, вода +28°Супер!
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Bolt
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:21
trololo Доброго дня. Можете порекомендувати підрядників?
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alexyablonskyi
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Додано: Суб 24 лип, 2021 17:27
Где кроме олх можно найти реальные предложения по продаже земли в Киеве, и ближайших селах?
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ziks
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Додано: Нед 25 лип, 2021 21:05
ziks написав:
Где кроме олх можно найти реальные предложения по продаже земли в Киеве, и ближайших селах?
Сетам
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Мизантрóп
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Сер 26 січ, 2011 13:42
Miola
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