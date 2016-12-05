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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 30 бер, 2021 00:51
uaprofi написав:
вопрос в том можно ли по картинке понять будет п2п или покупка?
не ,коллега так и писАл "Но нужно тестить
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Додано: Вів 30 бер, 2021 08:50
uaprofi написав:
а как вы видете, что это перевод, а не покупка?
Если есть TRANSFER - перевод
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Додано: Вів 30 бер, 2021 08:58
J0va написав:
В моем представлении банк-отправитель, если к нему обратиться, должен точно сказать на каких тарифах он отпустит средства. Но для этого ему нужно знать какой тип платежа ему выставляет получатель (ИзиПэй). И тут вопрос уже к ИзиПэй.
Это же обычный манисенд.
Спросить у донора: какая комиссия по такой-то карте за перевод с неё денег внешним сервисом.
Иными словами - можно ли с карты тянуть деньги.
Или огласите список доноров-кандидатов, подскажем
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Додано: Нед 26 вер, 2021 00:45
Заблочили аккаунт без причины.
Похоже просто решили кинуть на собраный кешбек.
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