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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 00:51

Re: Платіжна система EasyPay

  uaprofi написав:вопрос в том можно ли по картинке понять будет п2п или покупка?
не ,коллега так и писАл "Но нужно тестить :!:"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:50

  uaprofi написав:а как вы видете, что это перевод, а не покупка?

Если есть TRANSFER - перевод
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 08:58

  J0va написав:В моем представлении банк-отправитель, если к нему обратиться, должен точно сказать на каких тарифах он отпустит средства. Но для этого ему нужно знать какой тип платежа ему выставляет получатель (ИзиПэй). И тут вопрос уже к ИзиПэй.

Это же обычный манисенд.
Спросить у донора: какая комиссия по такой-то карте за перевод с неё денег внешним сервисом.
Иными словами - можно ли с карты тянуть деньги.
Или огласите список доноров-кандидатов, подскажем
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 00:45

Re: Платіжна система EasyPay

Заблочили аккаунт без причины.
Похоже просто решили кинуть на собраный кешбек.
Alexey_k9
 
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