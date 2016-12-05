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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:34

Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...

Ёооо, нашёл :)

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:58

  Amethyst написав:Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...

Ёооо, нашёл :)

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Да, есть, а когда я спрашивал, тогда этих категорий не было видно. Наверное, заглючило.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:56

Re: Платіжна система EasyPay

Оживление на ветке. Осталось мальохо на виртуалке, давно уже не пользую. Как вывести с меньшими потерями? Спс
valya
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:15

  valya написав:Оживление на ветке. Осталось мальохо на виртуалке, давно уже не пользую. Как вывести с меньшими потерями? Спс

Заплатить коммуналку. :)
Или не коммуналку.
Или погасить кредит на пумбе.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 19:53

Re: Платіжна система EasyPay

Як акаунт видалити? Не можу знайти.
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:45

  chipmunk написав:Як акаунт видалити? Не можу знайти.

https://docs.easypay.ua/docs/personaldata/faq
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 01:30

Re: Платіжна система EasyPay

Виртуальна карта в "списке карт" есть, а когда хочешь что-нибудь оплатить она не подтягивается.
акет
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:49

  акет написав:Виртуальна карта в "списке карт" есть, а когда хочешь что-нибудь оплатить она не подтягивается.

Говорят, на время боевых действий НБУ запретил операции с электронными деньгами...
Оплаты уже после победы.
копейка
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