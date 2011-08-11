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Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 01 тра, 2019 11:28
Докрутіть потрійні податки...на дохід від депозиту, на занижений/завищений курс валют банку, на війну. Зробіть реальний калькулятор.
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sprokopec
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Додано: Нед 05 тра, 2019 15:19
Это получается что если я положу в банк где грн 14% а евро 2.5% 60 000 грн , то буду получать 700 грн в месяц, а если положу 2000 евро то 4 евро ??? Какой то бред
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sahka1974_27
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Додано: Нед 05 тра, 2019 17:10
sahka1974_27 написав:Это получается что если я положу в банк где грн 14% а евро 2.5% 60 000 грн , то буду получать 700 грн в месяц, а если положу 2000 евро то 4 евро ??? Какой то бред
Не 700 грн, а около 560 грн
Не 4 евро, а 2.68
Что странного то?
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Faceless
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