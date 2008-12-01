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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:28
Докрутіть потрійні податки...на дохід від депозиту, на занижений/завищений курс валют банку, на війну. Зробіть реальний калькулятор.
Додано: Нед 05 тра, 2019 15:19
Это получается что если я положу в банк где грн 14% а евро 2.5% 60 000 грн , то буду получать 700 грн в месяц, а если положу 2000 евро то 4 евро ??? Какой то бред
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:10
Re: Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
Не 700 грн, а около 560 грн
Не 4 евро, а 2.68
Что странного то?
Додано: Чет 23 тра, 2019 16:08
Сделайте возможность сохранить в пдф или Эксель.
Также интересует реально ли сделать возможность ежедневного пополнения?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:56
Шановний vzhezhuk, на жаль, поки що наші спеціалісти не планують робити оновлення даного сервісу. Проте я передала Ваші побажання в тех. відділ.
Дуже дякую за відгук!
З пов. Ірина
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