Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

volodymyr_zahirskyy написав:
Шикарна реклама накопичувальної пенсійної системи.
Якщо протягом страхового стажу, відкладати по 1000 грн (приблизний розмір сучасного ЄСВ), за 35 років роботи можна назбирати 14 мільйонів гривень, і мати тільки відсотків 179 000 грн . А зараз пенсія 5000??? щось не сходиться
По-перше, 35 років - 420 місяців, по 1000 грн це 420 000 грн. Навряд чи капіталізація відсотків, якщо все це тримати на депозитах, збільшить цю суму аж настільки
По-друге, гроші знецінюються, вы оперуєте сьогоднішньою їх вартістю і вважаєте, що та сама буде через 35 років?
Ну і не треба розмір ЄСВ для спрощенців, від мінімалки, вважати типовим. Та й порівняння внеску з ЄСВ не має сенсу - введення накопичувальної системи перші десятиліття означатиме додаткові платежі окрім ЄСВ. Вы ж не можете відмінити всі поточні пенсії - а вони й платяться з ЄСВ