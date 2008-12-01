Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

Додано: Нед 12 січ, 2020 12:24
Понятно, что лучше хранить деньги на депозите, чем под подушкой, но рассматривать депозит, как источник дохода явно не стоит. Средняя инфляция за 20 лет в Украине около 12% в год. Если положить сейчас депозит в банк под 15% (и то не каждый банк предлагает такой процент), 3% забирается налогами, получаем те же 12% (если экономика стабильна, то будем в плюсе, но на стабильность полагаться не стоит) В итоге получаем бОльшую цифру с той же покупательной способностью. С долларом примерно та же ситуация - инфляция около 1.5% в год, банки предлагают в районе 2% в год прибыли.