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"Депозитный калькулятор"

Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:24

Понятно, что лучше хранить деньги на депозите, чем под подушкой, но рассматривать депозит, как источник дохода явно не стоит. Средняя инфляция за 20 лет в Украине около 12% в год. Если положить сейчас депозит в банк под 15% (и то не каждый банк предлагает такой процент), 3% забирается налогами, получаем те же 12% (если экономика стабильна, то будем в плюсе, но на стабильность полагаться не стоит) В итоге получаем бОльшую цифру с той же покупательной способностью. С долларом примерно та же ситуация - инфляция около 1.5% в год, банки предлагают в районе 2% в год прибыли.
oleg-trophymenko
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:06

A v kakoy strane naloga net?!
%18 NDS + %1,5 Voenny sbor
dtk926
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:08

Re: Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"

dtk926 написав:A v kakoy strane naloga net?!
%18 NDS + %1,5 Voenny sbor
Да только то не НДС:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14

хороший калькулятор
4ornuy_ihor
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 17:32

невірно рахується інфляція
s_kryvoshey
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 15:52

додайте ще опцію «враховувати податки на депозит — 18% ПДФО і 1,5% військового збору»
tarasyyyyk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:10

Шановний tarasyyyyk, дякую за відгук!
Врахуємо побажання при оновленні.

З пов. Ірина
Ірина_
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