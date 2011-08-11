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Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор"
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Додано: Нед 12 січ, 2020 12:24
Понятно, что лучше хранить деньги на депозите, чем под подушкой, но рассматривать депозит, как источник дохода явно не стоит. Средняя инфляция за 20 лет в Украине около 12% в год. Если положить сейчас депозит в банк под 15% (и то не каждый банк предлагает такой процент), 3% забирается налогами, получаем те же 12% (если экономика стабильна, то будем в плюсе, но на стабильность полагаться не стоит) В итоге получаем бОльшую цифру с той же покупательной способностью. С долларом примерно та же ситуация - инфляция около 1.5% в год, банки предлагают в районе 2% в год прибыли.
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oleg-trophymenko
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:06
A v kakoy strane naloga net?!
%18 NDS + %1,5 Voenny sbor
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dtk926
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Додано: Сер 15 січ, 2020 16:08
dtk926 написав:A v kakoy strane naloga net?!
%18 NDS + %1,5 Voenny sbor
Да только то не НДС:)
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Faceless
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:14
хороший калькулятор
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4ornuy_ihor
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Додано: Чет 13 тра, 2021 17:32
невірно рахується інфляція
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s_kryvoshey
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Додано: Сер 02 чер, 2021 15:52
додайте ще опцію «враховувати податки на депозит — 18% ПДФО і 1,5% військового збору»
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tarasyyyyk
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:10
Шановний tarasyyyyk, дякую за відгук!
Врахуємо побажання при оновленні.
З пов. Ірина
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Ірина_
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