Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

Около 9%. Было приятно пообщаться с человеком. Вежливый, аккуратный, все как нужно в таких щекотливых ситуациях.
frankbarbos2 написав:
supervidos написав:Я тоже у Алика (на форуме под ником - mest_net) сегодня поменяла деньги. Большое человеческое спасибо!Встретились, сделали оценку, расчитался на месте! Запишу ваш номер так ситуации бывают разные. Вот фото моих. Думала, что уже никога не верну.
Zebra написав:Можно было просто в терминал привата засунуть.
Спасибо за совет, так именно и поступила, после того как три банка отказалось обменять 100$, состояние норм, но просвечивается красным какой-то штамп... Её терминал скушал без проблем, а вот хорошо затертые десятки и двадцатку "выплевывал" по 3-5 раз... Но, нас не остановить!! И на удивление скушал! Теперь понесу евро в масляных пятнах, а то тоже морочили голову в ОТП банке...
Zebra написав:Можно было просто в терминал привата засунуть.
Спасибо за совет, так именно и поступила, после того как три банка отказалось обменять 100$, состояние норм, но просвечивается красным какой-то штамп... Её терминал скушал без проблем, а вот хорошо затертые десятки и двадцатку "выплевывал" по 3-5 раз... Но, нас не остановить!! И на удивление скушал! Теперь понесу евро в масляных пятнах, а то тоже морочили голову в ОТП банке...
а терминалы Привата принимают доллары? Или это надо долларовую карту иметь?
Zebra написав:Можно было просто в терминал привата засунуть.
Спасибо за совет, так именно и поступила, после того как три банка отказалось обменять 100$, состояние норм, но просвечивается красным какой-то штамп... Её терминал скушал без проблем, а вот хорошо затертые десятки и двадцатку "выплевывал" по 3-5 раз... Но, нас не остановить!! И на удивление скушал! Теперь понесу евро в масляных пятнах, а то тоже морочили голову в ОТП банке...
а терминалы Привата принимают доллары? Или это надо долларовую карту иметь?
Принимают, или карту или депозит валютный пополняешь