Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

Обмен ветхих долларов, евро, фунтов, франков: стиранные, рваные, грязные, обгоревшие, в плесени, скотче, без частей, старые выпуски и т.д.
Оценка по фото или при встрече. Работаем только по Украине!
+38 (098)5663509, Viber
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:06
Обмен ветхих долларов, евро и фунтов
Обмен ветхих долларов, евро, фунтов, франков: стиранные, рваные, грязные, обгоревшие, в плесени, скотче, без частей, старые выпуски и т.д.
Оценка по фото или при встрече. Работаем только по Украине!
+38 (098)5663509, Viber
Додано: Пон 17 лют, 2020 10:59
Обмен ветхой валюты
Добрый день. Поможем поменять ветхие доллары/евро в любом состоянии: после пожара, в плесени, без кусочков,с дырками, без углов, разорванные, отсыревшие, половинки. Если у вас случилась беда - обращайтесь к нам. Компания с многолетним опытом. Центральный офис в городе Киев. Есть отделения в Днепре, Одессе, Николаеве, Запорожье, Мариуполе, Львове, Тернополе, Кривом Роге.
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Телефон: 067-403-3173, Александр
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