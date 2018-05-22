Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

andriy_z написав:Сьогодні при попоненні депо відмовились прийняти купюру 50USD 1996р. і 100USD зі слідами використання (трішки затертий комір, невелика ледь помітна жовта пляма розміром в 1 коп.) мотивуючи тим шо в них немає інкасації, а інші покупці не захочуть брати. Під ультрафіолетом все ок, але касир вимагає купюри з-під друкарського станка. Що в такому випадку можна зробити, наскільки дана відмова є законною?
фото умовні:
Приватбанк. Открываем Приват-вклад доларовый (получаем предварительно КДВ баксовую, занимает 5-10 минут). Делаем пополнение на нужную сумму, и запихаем в доларовый терминал все купюры. На следующий день - разрываем вклад, и получаем новенькие хрустящие купюры в кассе. Делов-то !
andriy_z написав:Сьогодні при попоненні депо відмовились прийняти купюру 50USD 1996р. і 100USD зі слідами використання (трішки затертий комір, невелика ледь помітна жовта пляма розміром в 1 коп.) мотивуючи тим шо в них немає інкасації, а інші покупці не захочуть брати. Під ультрафіолетом все ок, але касир вимагає купюри з-під друкарського станка. Що в такому випадку можна зробити, наскільки дана відмова є законною?
фото умовні:
Ну с соткой еще понятно, а 50 баксов вроде без пятен, не рваные, почти как новые. Чем ее 50-ка не устроила?