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Як вигідно зняти гроші з платіжної
картки закордонного банку

Як вигідно зняти гроші з платіжної картки закордонного банку
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2011 20:38

Batarejkin
Может выдают, может даже 2% от суммы, обсуждалово: _http://www.developers.org.ua/forums/topic/874/_
axuJlec
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2011 08:49

Снимать в гривнах однозначно невыгодно, но учтите, что поменять может быть трудно уже через месяц.
timov
 
 
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2011 13:24

Зняла першу суму. Я втратила 7% суми (обидва банки взяли комісію). Зате зняла без паспорту. Ще спробую зробити те саме в гривнях. Можливо, хтось знає, де найкращий курс обміну. І просто для мого загального розвитку: як банк може ставити курс обміну в 7,5 грн за долар, якщо є офіційний курс НБУ і межі відхилення від нього?
Maria_Verba
 
 
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2011 20:04

  Maria_Verba написав:втратила 7% суми (обидва банки взяли комісію)
... де найкращий курс обміну.

1) Какой процент взял Приват (если это был он)?
2) kurs.*******/cash/cash.php?exch=usd
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2011 15:12

Вывод денег с PayPal (Украина)

Помогу вывести деньги с платёжной системы PayPal и перевести их Вам на любой банковский/мобильный счёт в пределах Украины. Комиссия 7%. Минимума нет.
siew
 
 
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2011 21:18

Обналичивание долларовой карты через Moneybookers

Maria_Verba
посмотрите в сторону Moneybookers, если с Вашей карты разрешены платежи в Интернет.
Схема такая:
1) С карты заводите деньги в систему Moneybookers. При этом Moneybookers удержат 1.9% в виде комиссии. Возможно, банк-эмитент выполнит данную транзакции без взымания доп.комиссии (если счёт карты - в долларах).
Если же карта у вас от Payoneer, то они свою комиссию удерживают даже при Интернет-платежах (см. подробности ).
Зачисление - до 1-го дня.
2) С Moneybookers выводите доллары на долларовую карты украинского банка (я использовал долларовый "Чарiвний Гаманець" Дельта-Банка - выпуск и обслуживание бесплатно - см. подробности ).
Стоимость: Moneybookers взымает фиксированную комиссию - до 2.60 USD за один перевод.
Длительность: до 7 банковских дней.
3) После этого в кассе Дельта-Банка деньги можно снять в долларах.
AntonK
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2016 15:26

Де в Україні можна зняти гроші з банківської карти закордонного банку, якщо нарахування було в злотих?
julia4jsm
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2016 15:35

Як вигідно зняти гроші з платіжної картки закордонного банку

julia4jsm
На скільки мені відомо, в будь -якому банкоматі в грн, якщо карта Visa або MasterCard.З врахуванням втрати комісії банку і конвертації валюти
Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 17:35

Может кому актуально, можно снимать валюту в кассе банка, например Ощадбанк или Конкорд. Если в гривне то самые щедрые Приват и Аваль. Укрсиб дает не более 7 тыс за раз.
Borisd
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:56

Re: Як вигідно зняти гроші з платіжної картки закордонного б

Перевод на карту мони за 1,8% кто-нибудь пробовал?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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