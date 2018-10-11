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Як вигідно зняти гроші з платіжної
картки закордонного банку

Як вигідно зняти гроші з платіжної картки закордонного банку
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 01:30

ЯК МОЖНА ЗНЯТИ ЄВРО З ЗАРПЛАТНОЇ КАРТКИ НІМЕЧЧИНИ

Доброго дня , маж зарплату на німецькій картці , не знаю як мені її зняти в Україні
vojnik900
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:03

  vojnik900 написав:Доброго дня , маж зарплату на німецькій картці , не знаю як мені її зняти в Україні

Вставить карту в банкомат, выбрать сумму снятия и ввести пин код - деньги вылезут внизу
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:04

  vojnik900 написав:Доброго дня , маж зарплату на німецькій картці , не знаю як мені її зняти в Україні

Вставить карту в банкомат, выбрать сумму снятия и ввести пин код - деньги вылезут сами
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