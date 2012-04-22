|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:27
Re: Богуслав БАНКРОТ
В Аллі забрав карткову сотку, зненацька ще найшлась сотня з делятабанки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 15 чер, 2018 00:37
Мне тоже выплатили и карту (аж 12,04 грн!), и доплаты по валютным депозитам.
Но по одному столбику на 100$, открытому за неделю до ввода ВА, нифига не выплатили доплату, т.к. доплата составляла 5,86 грн. А суммы менее 10 грн они не выплачивают.
Позорище!
Невинно убиенный маленький ЮНИСОН выплатил мне даже 3,40 грн, валявшихся на карте, а огромный ФГВФО мелочь тырит.
Жадность и Отвага!
|