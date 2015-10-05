Додано: Сер 19 лис, 2025 10:20

Faceless написав: Не інвалідами, але з травмами і комплексами Не інвалідами, але з травмами і комплексами

стереотипы. Сироты общаются в широком круге заведения наоборот дружелюбны, менее конфликтны и менее эгоистичны. С травмами работает штатный психолог , в детстве высокая нейропластичность и травмы заживают как на собаке. Есть другая проблема, ребенок попадая из системы в семью чаще всего просится обратно. Это взрослые думают что каждый ребенок мечтает о родителях. Детский коллектив для нормотипичного ребенка куда более предпочтительнее своими горизонтальными связями. Опять же количество запретов у домашних детей на порядок больше. То за что домашних строго наказывают в интернате почти разрешено (если это не афишировать).жил.условия в интернатах лучше, чем у большинства семей. Детей часто возят на экскурсию. Во многих интернатах есть свой автобус. Одеты интернатовские тоже хорошо, может не в бренды, но и не с базара, тем более не с секонда. И одежду они себе выбирают сами. Посещают обычную школу. При желании доступны любые секции (футбол, плаванье) все бесплатно. В семью таких детей фиг затянешь.Единственные ограничения - до 16лет нельзя иметь смартфон (кнопочный тел. можно) и отсутствие карманных денег. При полном обеспечении карманные нужны только на сигареты/алкоголь. Проезд в ОТ и кстати все кинотеатры бесплатные. Откуда комплексы? Отсутствие родителей интернатовские считают за преимущество - никто не капает на мозги типа делай уроки и не контролирует каждый шаг. Даже уборку помещения делают уборщицы.