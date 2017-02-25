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Валидация слитков золота,
и возможные процедуры

Валидация слитков золота, и возможные процедуры
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2014 21:37

Re: Валидация слитков золота, и возможные процедуры

  nickwouster написав:А после разрушения упаковки производителя, слиток автоматически превращается в лом золота 999-ой пробы.

брюки и те не смогли превратится в элегантные шорты...
Не жги того, чего не знаешь. Ни в какой лом слиток после этого не превращается. Он просто без упаковки, ...ну на 0,1% дешевле станет... ну ликвидность его не такая уже быстрая будет, но это все частности и дело времени, рынок развивается, операторов становится больше - это не есть проблема, так как на рынке крутится очень много слитков (и штамп и литье) без упаковок и бумажных сертификатов... Подлинным сертификатом есть клеймо производителя и соответствие слитка его заводским техническим параметрам - если они не нарушены, слиток не поврежден - это ломом не будет.

И по поводу упаковки, Юмикор свою картонную упаковку придумал только по просьбе покупателей СНГ, так как в конце 1999, когда начал развиваться рынок, госты требовали бумажные сертификаты.... и люди без бумажки брать такое золото не хотели... носом крутили. А для рынка эвропы они этого не делают, в полиэтилен завернули (чтоб не пачкался) и на лотки!

и вообще - весь пост в этой теме "П'ят 06 чер, 2014 19:50" - фуфло,от начала до конца. :D ...залетел спам - реклама кипрского магазинчика по продаже монет
renaid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2014 19:30

  firemage написав:vitalik
Мне интересен сценарий когда по согласию сторон происходит процедера купли-продажи (например недвижимости) за золото. Как продавец может быть уверен в получаемом золоте? Или без перепродажи банку никак?

Можна відкрити металевий рахунок - з якого буде оплачено та конвертовано у валюту.
volodymyr090887
 
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2014 09:43

Re: Валидация слитков золота, и возможные процедуры

Коллеги, для тех кто с нами недавно и не знает о "существовании жизни" за пределами этого Форума напоминаем, что:

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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:48

  renaid написав:
  nickwouster написав:А после разрушения упаковки производителя, слиток автоматически превращается в лом золота 999-ой пробы.

брюки и те не смогли превратится в элегантные шорты...
Не жги того, чего не знаешь. Ни в какой лом слиток после этого не превращается. Он просто без упаковки, ...ну на 0,1% дешевле станет... ну ликвидность его не такая уже быстрая будет, но это все частности и дело времени, рынок развивается, операторов становится больше - это не есть проблема, так как на рынке крутится очень много слитков (и штамп и литье) без упаковок и бумажных сертификатов... Подлинным сертификатом есть клеймо производителя и соответствие слитка его заводским техническим параметрам - если они не нарушены, слиток не поврежден - это ломом не будет.

И по поводу упаковки, Юмикор свою картонную упаковку придумал только по просьбе покупателей СНГ, так как в конце 1999, когда начал развиваться рынок, госты требовали бумажные сертификаты.... и люди без бумажки брать такое золото не хотели... носом крутили. А для рынка эвропы они этого не делают, в полиэтилен завернули (чтоб не пачкался) и на лотки!

и вообще - весь пост в этой теме "П'ят 06 чер, 2014 19:50" - фуфло,от начала до конца. :D ...залетел спам - реклама кипрского магазинчика по продаже монет


Я тоже не пойму всей этой суеты с упаковкой. Начиная с того факта, что проверить подлинность золота невозможно, такое себе золото Шредингера, и заканчивая тем, что технически слиток от монеты мало чем отличается.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:35

art_kushnir_mcc Друзья, кто знает, где в Киеве или Украине делают комплексный анализ на подлинность золота (ультразвук, спектральный, плотность)? Кто делал? Как обстоит дело с проверкой серебра?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:46

Да уж, складывается впечатление, что торговля слитками в Украине - это перебрасывание горячих пирожков из рук в руки. Никто достоверно не знает, настоящий слиток или поддельный, да это и не важно. Важно дешевле купить и дороже продать.

Недавно звонил в один банк, название которого первых раз услышал. Спрашиваю, как они оценивают подлинность и готовы ли мне продемонстрировать. В ответ говорят, что я мол должен доверять, ведь это же БАНК и у них РЕПУТАЦИЯ (лол, репутация у банка без имени). Типа, мы же вам квитанцию выдаем. Ладно, говорю, а номер слитка есть в квитанции? Нет, но для вас мы можем написать. От руки, наверное ))))))))))))))))

Другой банк предлагает слитки, выкупленные у населения, без упаковок и сертификатов. Даже боюсь предположить, как они проверяют и проверяют ли вообще.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:06

art_kushnir_mcc Как раз те что выкупленные у населения без упаковок проверчяли всеми доступными способами, не исключено что даже пробовали на зуб.
jabba
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