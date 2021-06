Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 324325326327> Додано: Вів 08 чер, 2021 15:31 Pumbik написав: Уважаемый ЛОБ, просьба проконсультировать. Есть счет в банковских металлах в ОТП-банке. В связи с Базель3 следует ли озаботиться физической поставкой слитков в отделение, и забрать их? Либо можно оставлять на счете в безналичном виде на ближайшие год-два-три с целью дождаться повышения цены и продать их на межбанке, так как таким счетам ничего не угрожает. Уважаемый ЛОБ, просьба проконсультировать. Есть счет в банковских металлах в ОТП-банке. В связи с Базель3 следует ли озаботиться физической поставкой слитков в отделение, и забрать их? Либо можно оставлять на счете в безналичном виде на ближайшие год-два-три с целью дождаться повышения цены и продать их на межбанке, так как таким счетам ничего не угрожает.

Проблема в том, что металлические вклады не гарантируются фондом. Проблема в том, что металлические вклады не гарантируются фондом. hxbbgaf Повідомлень: 22232 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 09:06

The E-micro Gold futures contract does not allow for delivery of a 10-oz. gold bar, investors may, through a simple accumulation and conversion process, take delivery of a 100-oz. COMEX gold warrant (which represents an actual bar of gold). This happens when an investor takes delivery of an E-micro Gold contract, and receives one Accumulated Certificate of Exchange (ACE), which represents ten-percent ownership in a 100-oz. gold bar.



ACEs are backed by physical gold held in a official COMEX-Licensed Depository. When 10 ACEs have been accumulated, they may be converted into one COMEX gold warrant, which represents an actual serial-numbered bar of gold.

Наскільки я зрозумів:

- байнули 1 MGC (мікро-контракт = 10-oz);

- утримали до експірації;

- отримали поставку у вигляді одного ACE = 10% власності 100-oz варранту;

- ACE підтримуються фізичним золотом, яке зберігається в офіційному депозитарії, що має ліцензію COMEX;

- накопивши 10 АСЕів, їх можна конвертнути на варрант, який представляє собою серійний злиток золота;



І шо далі? Поставили варрант на вивід і з депозитарію США пришлють Новою Поштою справжній злиток з серійним номером? Роблячи ставки на XAU/USD через форекс-контору, з такими можливостями ніколи не пересічешся. Ось основна відмінність біржового золота і "форексного":Наскільки я зрозумів:- байнули 1 MGC (мікро-контракт = 10-oz);- утримали до експірації;- отримали поставку у вигляді одного ACE = 10% власності 100-oz варранту;- ACE підтримуються фізичним золотом, яке зберігається в офіційному депозитарії, що має ліцензію COMEX;- накопивши 10 АСЕів, їх можна конвертнути на варрант, який представляє собою серійний злиток золота;І шо далі? Поставили варрант на вивід і з депозитарію США пришлють Новою Поштою справжній злиток з серійним номером? sonder

Повідомлень: 38 З нами з: 15.03.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 15:34 Real Central Bank Rates (rate minus inflation) :



US: -4.9%

Poland: -4.7%

Brazil: -4.6%

Saudi Arabia: -4.3%

Canada: -3.2%

Chile: -3.1%

Malaysia: -3.0%

Norway: -2.7%

Eurozone: -2.5%

Philippines: -2.5%

S. Korea: -2.1%

Mexico: -1.9%

UK: -1.4%

Swiss: -1.4%

Russia: -1.0%

India: -0.3% ЛОБ Повідомлень: 10983 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:11 Макрон опять призывает продать золото, чтоб помочь Африке. Акции теслы или трежеря не призывает продать... Кажется, чувак закупается золотом. hxbbgaf Повідомлень: 22232 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:11 Real Fed Funds rate of -4.943% in the US is the lowest in the last 40 years



https://i.imgur.com/oy7JlEV.jpg ЛОБ Повідомлень: 10983 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23 Срібло XAG/USD Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках



найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє



цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50



цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100



поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу. ЛОБ Повідомлень: 10983 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 08:52 Тут сразу и фед, и ЕЦБ, и саммит 7-ки. Еще и макрон призвал продавать золото (а сам, похоже, сейчас его скупает, там цинизму нет предела). Похоже, задействовали всю "тяжелую артиллерию", чтоб сбить золото и нарисовать позитив к этим событиям. Как последний раз, завтра хоть трава не расти. Показательно, что что при этом загоняют не столько в доллар и фонду, сколько в крипту! Сразу видно, чей проект по стерилизации "лишней" денежной массы в вашем кошельке и где будет кидок в ноль. hxbbgaf Повідомлень: 22232 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 09:49 Еще и резервы SPDR в пятницу даже подросли. То есть падение явно фейковое. На американской сессии начнется скупка. hxbbgaf Повідомлень: 22232 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1641 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 15:57 Срібло XAG/USD ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 18:30 написав: випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінів



зазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)



Платини у наших банках взагалі немає



є велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів. випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінівзазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)Платини у наших банках взагалі немаєє велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів.

ЛОБ Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57 написав: ...

я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю



поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими :

23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг)

24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію). ...я особисто хотів би щоб ціна напротрималася на поточному рівні навколо паперової цінище бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлюпоточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими :23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг)24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).

ЛОБ Додано: Пон 31 тра, 2021 12:45 написав: продовжуємо купувати Срібло за Гривню, Євро та доляр США

невідкладно прямо зараз по ринку та з імовірних відкатів. практично не зупиняючись )) невідкладно прямо зараз по ринку та з імовірних відкатів. практично не зупиняючись ))

ЛОБ Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23 написав: Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках



найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє



цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50



цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100



поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу. Я особисто вважаю купівлю- як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахункахнайкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнєцілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки уцілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вищепоточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення -- срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу. ЛОБ Повідомлень: 10983 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 13:25 Re: Золото XAU/USD Очікую активний відкуп шортів - доливку нових лонгів по факту засідання ФРС США



вже сьогоді. ЛОБ Повідомлень: 10983 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 324325326327> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: dir vitaliian і 28 гостейМодератори: Ірина_