Вів 15 чер, 2021 20:07

Нафта усьому голова :



WTI >$72 (highest since Oct 2018)

Brent >$74 (highest since Apr 2019)



TTF gas ~$10 per mBtu (highest seasonal since 2008)

LNG JKM >$12 per mBtu (highest seasonal since 2014)

(коефіцієнт конверсії 1 MBtu у звичні нам тис. м3= х 35,687)



Newcastle coal >$120 per tonne (10-year high)

EU power >€85 per MW (highest seasonal since 2008)