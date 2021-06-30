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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:32
ЛОБ
лишній раз перевірити наскільки відрізняється котування на екстремумах не помішає;
за платформи повністю погоджуюсь, від МТ треба тікати;
софт, як і датафід на біржі коштує грошей (треба підкопити для цього);
приставочка БАНК не значить, що там стопудово заробиш.
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sonder
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:31
Вирішив утриматися від нових коментарів по металах ))
допоки Золото знову не виросте до $2.000 - а Срібло до $50
ну а Платина поки не додасть +$500
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:36
Відлік - ось це повідомлення :
Oil (WTI) hits $75 - highest since 2018 !
Gold demand in oil rich countries will be growing.
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ЛОБ
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