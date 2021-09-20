Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 325326327328 Додано: Сер 23 чер, 2021 19:32 ЛОБ



лишній раз перевірити наскільки відрізняється котування на екстремумах не помішає;

за платформи повністю погоджуюсь, від МТ треба тікати;

софт, як і датафід на біржі коштує грошей (треба підкопити для цього);

приставочка БАНК не значить, що там стопудово заробиш. sonder Повідомлень: 48 З нами з: 15.03.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лип, 2021 15:31 Вирішив утриматися від нових коментарів по металах ))



допоки Золото знову не виросте до $2.000 - а Срібло до $50

ну а Платина поки не додасть + $500 ЛОБ Повідомлень: 11137 З нами з: 14.12.09 Подякував: 195 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 лип, 2021 15:36 Відлік - ось це повідомлення :



Oil (WTI) hits $75 - highest since 2018 !

Gold demand in oil rich countries will be growing. ЛОБ Повідомлень: 11137 З нами з: 14.12.09 Подякував: 195 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 11:23 BTC vs Gold



https://i.imgur.com/PDpBCHV.jpg



для покоління, що не має належного світоглядного досвіду виживання в умовах затяжного ведмежого ринку для улюблених "активів", що надурняк впали на голову просто як подарунок



крипта - лайно на підошвах у золота. Час Х для покоління Z наближається :для покоління, що не має належного світоглядного досвіду виживання в умовах затяжного ведмежого ринку для улюблених "активів", що надурняк впали на голову просто як подаруноккрипта - лайно на підошвах у золота. ЛОБ Повідомлень: 11137 З нами з: 14.12.09 Подякував: 195 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 16:30 ЛОБ,добрый день.Как правильно купить золото/серебро в Украине?На что обратить внимание?Благодарю Elen549 Повідомлень: 1 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 вер, 2021 17:14 Elen549



просто заходьте до першого ж Банку, що торгує металами та купуйте усе що є в наявності



особливо не торгуючись та не вишукючи де кращий курс



у мене особисто склався позитивний досвід співпраці з Індустріалом, що на Повітрофлотському проспекті поближче до Солом'янської площі ЛОБ Повідомлень: 11137 З нами з: 14.12.09 Подякував: 195 раз. Подякували: 1401 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 325326327328 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Denik ЛОБ і 4 гостейМодератори: Ірина_