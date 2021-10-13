Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:32
ЛОБ лишній раз перевірити наскільки відрізняється котування на екстремумах не помішає; за платформи повністю погоджуюсь, від МТ треба тікати; софт, як і датафід на біржі коштує грошей (треба підкопити для цього); приставочка БАНК не значить, що там стопудово заробиш.
sonder
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:31
Вирішив утриматися від нових коментарів по металах ))
допоки Золото знову не виросте до - а Срібло до $2.000 $50 ну а Платина поки не додасть + $500
ЛОБ
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:36
Відлік - ось це повідомлення :
Oil (WTI) hits $75 - highest since 2018 ! Gold demand in oil rich countries will be growing.
ЛОБ
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:23
Час Х для покоління Z наближається :
https://i.imgur.com/PDpBCHV.jpg
для покоління, що не має належного світоглядного досвіду виживання в умовах затяжного ведмежого ринку для улюблених "активів", що надурняк впали на голову просто як подарунок
крипта - лайно на підошвах у золота.
ЛОБ
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Додано: Пон 20 вер, 2021 16:30
ЛОБ,добрый день.Как правильно купить золото/серебро в Украине?На что обратить внимание?Благодарю
Elen549
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Додано: Пон 20 вер, 2021 17:14
Elen549 просто заходьте до першого ж Банку, що торгує металами та купуйте усе що є в наявності особливо не торгуючись та не вишукючи де кращий курс у мене особисто склався позитивний досвід співпраці з Індустріалом, що на Повітрофлотському проспекті поближче до Солом'янської площі
ЛОБ
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:13
sonder
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:36
Commodity prices over the 2021 : Natural Gas: +110% Heating Oil: +104% WTI Crude: +85% Brent Crude +83% Gasoline: +81% Coffee: +77% Cotton: +61% Aluminum: +61% Sugar: +52% Corn: +46% Copper: +37% Wheat: +32% Soybeans: +26% Lumber: +23% Palladium: +8% Silver: -7% Gold: -7%
ЛОБ
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:07
Частка власників криптовалюти в Україні – найбільша у світі
За даними глобальної сервісної ІТ-компанії Triple-A, доволі неочікувано Україна посідає перше місце за рейтингом країн, де є найбільше власників криптовалют стосовно усього населення. Так, в Україні мають криптовалюту 12,7% населення – 5,6 млн осіб.
https://www.slovoidilo.ua/2021/10/13/in ... lsha-sviti
прикра статистика.
ЛОБ
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:09
Лоб. Какой металл на сегодня имеет наибольший потенциал роста?
Investor_K
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